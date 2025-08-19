Trump, surprins într-o fotografie discutând cu Putin „pe SPEAKER” în Biroul Oval, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni

Casa Albă a difuzat o fotografie în care președintele american Donald Trump apare vorbind la difuzor cu Vladimir Putin, din Biroul Oval. Convorbirea a avut loc chiar înainte ca liderul american să continue discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, reuniți la Washington.

Imaginea postată de Casa Albă îl surprinde pe Donald Trump așezat la Biroul său, cu telefonul pe difuzor și translatorul așezat în fața sa, notând ceva pe un bloc-notes. În cadru apar și secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, care privesc din scaunele aflate în fața biroului.

Potrivit CNN, Trump a discutat telefonic cu Vladimir Putin din Biroul Oval, înainte de a-și relua întâlnirea cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni prezenți la Washington.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că apelul cu președintele rus a avut loc chiar în timpul rundelor de negocieri desfășurate la Casa Albă.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Într-un alt moment, Trump a fost surprins cu microfonul deschis în timp ce discuta „în privat” cu Emmanuel Macron.

„Cred că (Putin) vrea să facă o înțelegere”, i-a spus Trump lui Macron. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, ai înțeles? Oricât de nebunesc ar suna”, a continuat el.

Anterior, în fața presei, Trump declarase oficial că speră să organizeze o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

„Trebuie să facem astfel încât statele europene să își asume și să ducă o bună parte a poverii garanțiilor de securitate. Vom asigura această garanție și discutăm despre posibilul schimb de teritorii, luând în considerare linia actuală de contact”, a explicat președintele SUA.