Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America

12 nov. 2025, 12:44, Actualitate
Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „shutdown-ului” bugetar / Sursa FOTO: Mediafax

Donald Trump a declarat că sfârșitul iminent al paraliziei bugetare a SUA reprezintă „o foarte mare victorie pentru republicani”. În paralel cu entuziasmul lui, în tabăra democrată furia crește față de senatorii din partid care au votat pentru a pune capăt „shutdown-ului”.

Într-un discurs ținut la Cimitirul Național Arlington, cu ocazia Zilei Veteranilor, Trump a salutat munca liderilor republicanilor din Congres, Mike Johnson și John Thune.

„Felicitări, o foarte mare victorie!”

„Felicitări ție și lui John și tuturor pentru o foarte mare victorie! Vom redeschide țara, care nu ar fi trebuit să fie închisă niciodată”, a spus Trump adresându-i-se președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, aflat în asistență.

După mai mult de 40 de zile de blocaj, Congresul se pregătește să voteze un nou text bugetar care va permite ridicarea „shutdown-ului”.

Senatul a adoptat un proiect de lege care prelungește bugetul actual până la sfârșitul lunii ianuarie, iar Camera Reprezentanților urmează să îl dezbată începând de miercuri, votul fiind așteptat în aceeași seară.

După această etapă, mai rămâne doar semnătura președintelui Trump de pus pe document.

Date fiind regulile în vigoare în Senat, pentru a adopta un buget erau necesare câteva voturi ale democraților, chiar dacă republicanii sunt majoritari în această cameră.

În cele din urmă, după negocieri în culise, opt senatori centriști au votat pentru. Ei și-au atras critici virulente de la numeroși membri ai propriei tabere, care denunță concesii minore și promisiuni vagi făcute de republicani.

Scandal în Partidul Democrat

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a scris pe X despre „o capitulare și o trădare” a Americii muncitoare.

Într-o intervenție la CNN, liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, i-a îndemnat pe republicani să își respecte promisiunea de a organiza în curând un vot în Congres pentru a prelungi anumite subvenții pentru „Obamacare”, program public de asigurări de sănătate demarat de Partidul Democrat.

Tocmai problema acestor subvenții se află în centrul diferendului între republicani și democrați care a dus la „shutdown”.

De la 1 octombrie, peste un milion de angajați publici nu își mai primesc salariile, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel și traficul aerian, în prezent cu sute de zboruri anulate în fiecare zi.

