Șahul românesc a fost repus pe harta podiumului mondial. Henry Edward Tudor este un adolescent în vârstă de 15 ani care a reușit să marcheze o performanță la „jocul regilor”. Sportivul de la CSM Constanța a devenit vicecampion mondial la categoria Open16.

Henry Edward Tudor, legitimat la CSM Constanța, a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Tineret la categoria Open U16. Șahistul român a încheiat competiția cu 8,5 puncte, după opt victorii și o remiză. Performanța îl readuce pe podiumul mondial și îl apropie de obiectivul de a deveni Mare Maestru.

Performanță pentru șahistul de 15 ani de la CSM Constanța

„Henry Edward Tudor este vicecampion mondial la categoria Open16! Șahistul de la CSM Constanța a reușit o performanță extraordinară la Campionatul Mondial de Tineret de la Montesilvano, competiție care a reunit 758 de participanți din 83 de țări, în perioada 15-26 iunie, la categoriile U14, U16 și U18, feminin și masculin.

Maestru internațional, ELO 2460, sportivul nostru și-a demonstrat valoarea, obținând 8 victorii și o remiză în cele 11 runde disputate! Cu 8,5 puncte, Henry a încheiat pe locul al II-lea, după azerul Khagan Ahmad (ELO 2480, 9,5p) și înaintea kazahului Sauat Nurgaliyev (ELO 2490, 8,5p), ambii maeștri internaționali.

O medalie de argint care readuce șahul din România pe podiumul mondial! Șahistul antrenat la CSM Constanța de Iulian Mihailov își continuă ascensiunea internațională, spre titlul de Mare Maestru! Felicitări, Henry! Felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanță! Hai, Constanța! Hai, România!”, transmite CSM Constanța pe Facebook.

De altfel, Federația Română de Șah a transmis felicitări în urma performanței adolescentului de 15 ani.

„Medalie de argint pentru Tudor Henry la Campionatul Mondial de Tineret 2026!

La categoria Open 16, într-o competiție cu 155 de jucători din 70 de țări, Tudor Henry a urcat pe podiumul mondial și a adus României o medalie extrem de importantă.

Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul Campionatelor Mondiale.

Mulțumim, Fundației Super, și pentru sprijinul acordat programelor de pregătire pentru juniori! Felicitări, Henry!”, a transmis Federația Română de Șah.

Sursă foto: Facebook CSM Constanța