Turist polonez, PĂCĂLIT și umilit de o firmă de închirieri auto de lângă Otopeni. „L-a scuipat pe tata și ne-a arătat degetul mijlociu!”

Un turist polonez aflat într-o vizită la București împreună cu părinții a trecut prin cea mai umilitoare experiență din viața sa. El a povestit cum a fost umilit și păcălit de o firmă de închirieri auto de lângă Aeroportul „Henri Coandă”.

S-a întâmplat totul după ce a închiriat o mașină de la această companie din Otopeni.

„A devenit foarte agresiv”

La finalul călătoriei în România, bărbatul a fost obligat să plătească 400 de euro pentru o zgârietură „descoperită” la autoturism, iar tatăl său a fost scuipat de un angajat al firmei respective.

Piotr, un turist polonez aflat pentru prima dată în capitala României, a rezervat mașina prin platforma Booking.com, alegând și o asigurare suplimentară de aproximativ 230 lei.

„A fost prima mea dată în București și, totodată, prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și aici m-am confruntat cu unele neplăceri. Când am selectat perioada, au apărut multe oferte pe Booking, dar eu am ales opțiunea medie. Am ales și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat în jur de 200 PLN (echivalentul a aproximativ 230 de lei”, a povestit Piotr.

La ridicarea autoturismului, reprezentantul companiei de închirieri auto i-a cerut să achite încă 150 de euro pentru o a doua asigurare.

„El ne-a întrebat dacă vrem o asigurare de 150 de euro. I-am spus că avem asigurare prin Booking. Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă cu prețuri și mi-a arătat cât costă o reparație anume. M-am speriat puțin, dar am fost hotărât că nu vreau o a doua asigurare. A devenit foarte agresiv, spunând că trebuie să semnez acolo, pentru că, altfel, orice daune vor fi taxate pe contul meu. A fost extrem de insistent. Eu am rămas ferm și am luat cheile”, a adăugat polonezul.

În ultima zi, când a trebuit să predea mașina, suspiciunile sale s-au confirmat.

„Angajatul a ieșit imediat și s-a dus la locul unde era o zgârietură mică, abia vizibilă. A făcut turul mașinii, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus că reparația costă 400 de euro. I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat că nu am menționat zgârietura când am preluat mașina. El a văzut că e o zgârietură veche. Nu părea prea interesat”, a relatat Piotr.

Deși a încercat să invoce asigurarea achiziționată de la Booking, angajatul a ignorat documentele și a rupt factura pe care turistul nota obiecțiile sale. Până la urmă, polonezul a fost obligat să plătească suma.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea acoperă dauna. Mi-au confirmat. Am semnat procesul-verbal, dar cu o mențiune că nu sunt de acord cu toată situația. Am început să scriu același lucru și pe factură, dar angajatul a rupt-o. Ne-am certat, dar până la urmă am primit o copie pentru mine. Cererile de despăgubire sunt o formă de șantaj”, a mărturisit Piotr.

Din păcate, conflictul nu s-a încheiat, ba chiar a degenerat la aeroport.

„Am închis ușa cu putere, când am coborât, eram foarte supărat. Descărcam bagajele, iar eu i-am spus că răul se întoarce mereu cu răzbunare. Și i-am urat exact asta. El l-a scuipat în față pe tatăl meu, un pensionar, apoi ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă”, a povestit turistul polonez venit să vadă România.

