O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă

O româncă de 21 de ani a fost arestată la punctul de trecere a frontierei Fernetti, în Italia, la granița cu Slovenia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă în Germania.

Românca avea mandat european pentru crimă și jaf calificat în Germania și, în urma controlului de la graniță, a fost identificată. Controalele sunt realizate pentru că s-a suspendat temporar Acordul Schengen. Ruta Italia – Slovenia e considerată de risc, fiind folosită de organizațiile teroriste și de către organizațiile de trafic de persoane și droguri.

În urma verificărilor făcute de ofițerii Poliției de Frontieră din Trieste, cu verificarea amprentelor digitale și prin intermediul canalelor de cooperare internațională, au arătat că fata era beneficiara unui mandat european de arestare în vederea extrădării, emis de autoritățile judiciare germane în iunie 2024.

Potrivit informațiilor deținute de autoritățile din Germania, în aprilie 2024 tânăra, împreună cu alți români, a pătruns într-un apartament din Berlin în care locuia un bărbat în vârstă de 88 de ani. Victima ar fi fost drogată și jefuită de bani și obiecte de valoare.

În urma jafului, consecințele au fost tragice. Bătrânul a murit câteva zile mai târziu din cauza intoxicației severe cauzate de substanțele administrate.

Femeia a fost dusă la Casa Circondariale di Trieste, unde se află la dispoziția Autorității judiciare italiene în așteptarea procedurilor de extrădare în Germania.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Putin acceptă să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta despre un potențial acord de pace/ Se pregătește un summit trilateral cu TRUMP

Educația, prima SACRIFICATĂ pe altarul austerității? Învățământul românesc, pe un butoi cu pulbere, înainte de noul an școlar: „Va fi HAOS!”

Senatul se reunește în ședință, miercuri. Proiectul de lege referitor la pensiile magistraților creat la inițiativa lui Crin Antonescu va fi respins

Uite vila, nu e vila. Traian Băsescu cere un apartament: Nu stau în ploaie / Unde și-ar dori fostul președinte să locuiască