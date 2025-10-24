UE vrea să creştem salariul minim pentru cei ce muncesc/Roxana Mînzatu: „Felicit România pentru transpunerea directivei în legislația națională”

România riscă să intre în infringement dacă nu va creşte salariul minim de la 1 ianuarie 2026. De altfel, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a şi declarat că „a avertizat Guvernul” cu privire la acest aspect. Comisarul european Roxana Minzatu a declarat, pentru Gândul, care sunt implicaţiile în cazul în care România nu va da curs directivei de la Bruxelles.

Comisarul spune că decizia UE are drept scop combaterea sărăciei în rândul celor care muncesc şi sunt câteva state care nu au dat curs acestei măsuri.

„Directiva europeană privind salariul minim este un act legislativ foarte important pentru combaterea sărăciei în rândul persoanelor care muncesc. Felicit România pentru transpunerea directivei în legislația națională. În prezent, mai există un număr de state membre care nu au notificat transpunerea. Este adevărat că un stat membru care nu respectă legislația europeană în vigoare se află într-o situație de încălcare a dreptului Uniunii Europene”, spune Roxana Mînzatu, pentru Gândul.

Comisarul european ne-a povestit şi ce se ntâmplă cu acele state care nu au dat curs deciziei UE sau care nu vor da.

„Însă, în prezent, în ceea ce privește această directivă, există un caz pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru că un stat membru a contestat competența Uniunii în legătură cu anumite prevederi ale actului. De aceea, înainte de a analiza eventuale cazuri de încălcare a legislației europene, așteptăm decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. După pronunțarea acesteia, vom analiza situaţii privind potentiale incalcari si vom decide pașii următori”, a mai spus comisarul, pentru Gândul.

Directiva UE privind salariul minim european prevede că salariul minim statutar din țările membre ar trebui să fie orientat către un nivel de 60% din salariul median brut sau 50% din salariul mediu brut.

