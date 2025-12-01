Prima pagină » Actualitate » Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții

Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții

01 dec. 2025, 15:10

Un 1 Decembrie autentic, cu veselie și mâncare tradițională românească în Oltenia. Mii de oameni au stat la coadă în Slatina pentru fasole cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. În spiritul sărbătorii de Ziua Națională, peste 3000 de porții de fasole cu ciolan și murături s-au împărțit în Parcul Tineretului din oraș. A fost nevoie și de intervenția medicilor, după ce unei persoane care aștepta la rând i s-a făcut rău.

Ingredientele folosite pentru pregătirea porțiilor de fasole cu ciolan au fost românești

Pentru Ziua Națională au fost tăiați mai mulți porci, iar fasolea și celelalte legume au fost aduse din grădinile fermierilor. Pentru prima dată în istoria municipiului Slatina s-au oferit vouchere pentru porțiile de fasole ca să se evite îmbulzeala și cozile interminabile. Cei prezenți la sărbătoare au recunoscut că a fost o decizie bună,  pentru că în trecut poate nu reușeau să „prindă” mult dorita porție de fasole cu ciolan.

Costurile porțiilor de fasole cu ciolan pregătite de 1 Decembrie în Slatina se ridică la 29.600 de euro

Oamenii au fost întâmpinați cu pâine și sare, iar primele porții de mâncare tradițională au fost servite chiar de către primarul orașului. Special pentru sărbătoarea de 1 Decembrie a fost preparată o cantitate uriașă de mâncare tradițională.

Fasolea s-a fiert separat în ceaune mai mici, iar apoi s-a gătit ore întregi în cel mai mare ceaun din România, la foc mic, în tihnă. La fel s-a pregătit și ciolanul, care a fost pus la frăgezit și la afumat, așa cum făceau străbunii noștri.

Cele mai noi