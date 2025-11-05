Prima pagină » Actualitate » Ultima zi de PELERINAJ la Catedrala Mântuirii Neamului. Care este programul de vizitare din zilele următoare

05 nov. 2025, 14:46, Actualitate
După 11 zile de pelerinaj zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului se va încheia astăzi, miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții. Până în această dimineață peste 290.000 de credincioși au trecut pe la Catedrala Mântuirii Neamului și s-au închinat la Sfântul Altar.

După încheierea perioadei de trecere și închinare a credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, lăcașul de rugăciune va fi deschis în perioada 6-14 noiembrie inclusiv, pentru vizitare, între orele 11:00 și 19:00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor din interior (pictură în mozaic și instalații).

Ultima zi de pelerinaj la Catedrala Mântuirii Neamului

Slujba de sfintire a picturii Catedralei Nationale din Bucuresti, oficiata de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), si Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, duminica, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Este pregătită și o slujbă specială acolo, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, lăcașul va fi deschis pentru Sfânta Liturghie 9-12, iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

Credincioșii trebuie să afle că în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9:00 şi 17:00.

Unde se pot ruga credincioșii cât timp Catedrala va fi închisă

În perioada în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea lăcașului. Pe durata celor 11 zile de pelerinaj, alături de credincioși, au fost prezenți voluntari, clerici și jandarmi, aceștia au asigura buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților.

