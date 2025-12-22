Ultimele ajutoare pentru pensionari în 2025. Cine mai primește bani în decembrie

Pe măsură ce anul acesta se apropie de final, autoritățile române continua acordarea de sprijin financiar pensionarilor, pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și costurilor din sezonul rece. După ce în cursul anului 2025 au fost acordate diverse forme de ajutor, statul pregătește pentru decembrie ultima tranșă de bani, pentru o categorie largă de seniori.

Astfel, unul dintre ajutoarele aflate acum în plată este ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, destinat pensionarilor și persoanelor cu venituri mici. Plata primei tranșe a acestui sprijin a început deja prin primării, iar scopul este să compenseze o parte din cheltuielile cu achiziția lemnelor pentru sezonul rece.

Suma maximă pe care o persoană sau o familie poate să o primească este de 320 de lei pe lună, însă valoarea efectivă diferă în funcție de venitul mediu net al familiei ori al unei singure persoane.

Ajutorul se acordă proportional în funcție de venit și poate fi redus până la 32 de lei pe lună pentru beneficiari cu venituri peste anumite praguri, însă tot în limitele prevăzute de legislație.

Sprijinul financiar se acordă pe o perioadă de cinci luni, din decembrie până în aprilie, și este condiționat de depunerea cererilor la primărie și de prezentarea documentelor justificative în ce privește veniturile.

În afară de compensația pentru încălzire, o categorie largă de pensionari o să primească un bonus direct la pensie în luna decembrie 2025. Guvernul României a stabilit un pachet de sprijin în valoare totală de 800 de lei, acordat în două tranșe pe parcursul anului.

Astfel că, în decembrie, a doua tranșă de ajutor de 400 de lei va fi virată automat odată cu pensia către aproximativ 2,75 milioane de pensionari. Ca să fie eligibili, beneficiarii trebuie să aibă venituri lunare de până la 2.574 de lei, iar suma se acordă fără ca pensionarii să mai depună anumite documente suplimentare.

Conform oficialilor, plata aceasta este o măsură de protecție socială menită să sprijine pensionarii cu venituri mici înainte de sărbătorile de iarnă. De precizat este că, acest bonus de 400 de lei va fi virat automat, o dată cu pensia lunii decembrie, fie prin transfer bancar pe card, fie prin mandat poștal. Sistemul de plată este gestionat de Casa Națională de Pensii Publice și urmărește să asigure că banii ajung la beneficiari fără întârzieri.

