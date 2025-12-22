Prima pagină » Actualitate » Ultimele ajutoare pentru pensionari în 2025. Cine mai primește bani în decembrie

Ultimele ajutoare pentru pensionari în 2025. Cine mai primește bani în decembrie

22 dec. 2025, 19:21, Actualitate
Ultimele ajutoare pentru pensionari în 2025. Cine mai primește bani în decembrie
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe măsură ce anul acesta se apropie de final, autoritățile române continua acordarea de sprijin financiar pensionarilor, pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și costurilor din sezonul rece. După ce în cursul anului 2025 au fost acordate diverse forme de ajutor, statul pregătește pentru decembrie ultima tranșă de bani, pentru o categorie largă de seniori.

Astfel, unul dintre ajutoarele aflate acum în plată este ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, destinat pensionarilor și persoanelor cu venituri mici. Plata primei tranșe a acestui sprijin a început deja prin primării, iar scopul este să compenseze o parte din cheltuielile cu achiziția lemnelor pentru sezonul rece.

Suma maximă pe care o persoană sau o familie poate să o primească este de 320 de lei pe lună, însă valoarea efectivă diferă în funcție de venitul mediu net al familiei ori al unei singure persoane.

Ajutorul se acordă proportional în funcție de venit și poate fi redus până la 32 de lei pe lună pentru beneficiari cu venituri peste anumite praguri, însă tot în limitele prevăzute de legislație.

Sprijinul financiar se acordă pe o perioadă de cinci luni, din decembrie până în aprilie, și este condiționat de depunerea cererilor la primărie și de prezentarea documentelor justificative în ce privește veniturile.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În afară de compensația pentru încălzire, o categorie largă de pensionari o să primească un bonus direct la pensie în luna decembrie 2025. Guvernul României a stabilit un pachet de sprijin în valoare totală de 800 de lei, acordat în două tranșe pe parcursul anului.

Astfel că, în decembrie, a doua tranșă de ajutor de 400 de lei va fi virată automat odată cu pensia către aproximativ 2,75 milioane de pensionari. Ca să fie eligibili, beneficiarii trebuie aibă venituri lunare de până la 2.574 de lei, iar suma se acordă fără ca pensionarii mai depună anumite documente suplimentare.

Conform oficialilor, plata aceasta este o măsură de protecție socială menită sprijine pensionarii cu venituri mici înainte de sărbătorile de iarnă. De precizat este că, acest bonus de 400 de lei va fi virat automat, o dată cu pensia lunii decembrie, fie prin transfer bancar pe card, fie prin mandat poștal. Sistemul de plată este gestionat de Casa Națională de Pensii Publice și urmărește asigure banii ajung la beneficiari fără întârzieri.

Autorul recomandă:

Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
18:56
AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
DESTINAȚII Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane
18:42
Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane
SHOWBIZ A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani
18:28
A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani
POLITICĂ Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme
18:22
Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme
ALERTĂ Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi
18:05
Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
SPORT Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”
17:55
Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Cele mai noi