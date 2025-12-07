Prima pagină » Actualitate » Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner

Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner

Rene Pârșan
07 dec. 2025, 13:32, Actualitate
Un alpinist austriac și-a abandonat iubita în Alpi. Femeia a murit înghețată pe vârful Grossglockner
Foto ilustrativ, Grossglockner

Un alpinist austriac este anchetat pentru omor prin imprudenţă, după ce ar fi abandonat-o pe iubita sa pe cel mai înalt vârf al Austriei, unde a murit înghețată. Momentul a fost surprins de o cameră web.

O alpinistă de 33 de ani din Austria a fost găsită fără viață la doar câteva zeci de metri sub vârful muntelui Grossglockner, în ianuarie 2025. Ea pornise într-o ascensiune împreună cu iubitul ei, în vârstă de 36 de ani, potrivit publicației Heute.

Cei doi urcau spre vârf în jurul orei 2 dimineața, pe 19 ianuarie, când femeia a început să se simtă rău și nu a mai putut continua. O cameră web de pe traseu a surprins luminile frontale ale celor doi în timp ce înaintau pe munte.

Bărbatul, mult mai experimentat în alpinism, ar fi plecat să caute ajutor, însă a lăsat-o pe partenera lui în voia vântului și a frigului, fără să o protejeze cu pături termice sau alte echipamente. În condițiile acelea extreme (rafale de 70 km/h și temperaturi de -8 grade Celsius) femeia era deja epuizată, hipotermică și dezorientată.

„Inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată și vulnerabilă, la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârf. Femeia a murit din cauza frigului”, au declarat procurorii joi, când au anunțat acuzația de omor. Bărbatul a reușit să contacteze salvatorii la ora 3:30, însă apoi nu a mai răspuns. „Și-a pus telefonul pe silențios și l-a băgat într-un buzunar”, au mai spus procurorii.

Pentru că el era cel cu experiență și tot el planificase tura, procurorii consideră că avea responsabilitatea pentru siguranța amândurora. Mai mult, femeia nu mai făcuse niciodată un traseu atât de lung, dificil și la altitudini atât de mari, iar el ar fi decis totuși să o ducă pe ruta Studlgrat, una dificilă chiar și vara.

