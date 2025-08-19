Prima pagină » Actualitate » Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul

Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul

Rene Pârșan
19 aug. 2025, 15:04, Actualitate
Un alt șofer a rămas pieton în Vama Albița. Motivul pentru care i-a fost PRIPONIT autoturismul

Un cumpărător, poate de bună credință, care a achiziționat o mașină în 2023 a rămas fără ea la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, după un control de rutină. Autoturismul figura în bazele de date ca fiind furat din Italia, în urmă cu trei ani. Poliţiştii de frontieră au indisponibilizat-o pentru continuarea cercetărilor, preia Adevărul.

„În ziua de 18 august a.c, în jurul orei 10.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra în țară, un bărbat cu cetățenie româno-moldoveană, în vârstă de 41 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova”, a precizat ITPF Iaşi, într-un comunicat transmis marți.

Pentru că existau suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia, la sfârșitul anului 2022.

„Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în anul 2023, dintr-un parc auto din municipiul Chișinău, cu suma de 17.500 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu”, se mai arată în comunicat.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 75.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

Amintim că, la începutul acestui an, un bărbat de 29 de ani a rămas fără mașina sa în valoare de peste 50.000 de euro, abia adusă din străinătate, după ce poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit că autoturismul este căutat de autoritățile din Franța.

În 2023, un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 200.000 de lei, căutat de autoritățile din Italia, a fost confiscat de polițiștii din Alba din același motiv.

