Un american a optat să-și trăiască anii de pensie în Toscana. Care sunt avantajele Italiei față de SUA.

Un antreprenor american a dat viața din SUA pe cea din Europa. Brad Allan, în vârstă de 60 de ani, și soția sa au optat să-și cheltuiască pensia în Toscana, mai precis în Montepulciano, un orășel fabulos, în țării vinurilor.  Decizia le-a adus economii substanțiale și un stil de viață complet diferit de anosta America, potrivit Business Insider.

Antreprenor în SUA, unde a deținut un lanț de magazine de mobilă și a investit în imobiliare, Allan a explicat că mutarea în Europa i-a permis să mențină același stil de viață, dar cu costuri mult mai mici.

„Am vrut să trăim ca înainte, dar fără să plătim prețuri astronomice. Viața aici este mult mai relaxată”, preia Adevărul.

Economii la sănătate

Unul dintre principalele avantaje îl reprezintă sistemul de sănătate italian, mult mai accesibil decât cel american. Costurile pentru a fi parte a sistemului național de sănătate se ridică la 2.800 de euro pe an, iar consultațiile și investigațiile medicale sunt mult mai ieftine decât în SUA.

 „Am economisit peste 20.000 de dolari pe an doar la sănătate”, a adăugat Allan.

Un american a optat să-și trăiască anii de pensie în Toscana: Trai pe vătrai

Pe lângă economii, viața în Italia vine și cu un ritm mai calm.

„Nimeni nu te întreabă cu ce te ocupi sau cât câștigi. Cina se ia mult mai târziu, iar timpul liber e valorizat”, explică americanul. Costurile zilnice sunt mai mici, iar ieșirile la restaurant sunt accesibile, chiar și în orașele turistice.

Mutarea le-a oferit și libertatea de a călători mai mult în Europa. Zborurile ieftine și transportul feroviar eficient le permit să exploreze rapid diverse destinații. În ultimul an, cuplul a vizitat Scoția, Londra și Alpii francezi.

Brad Allan consideră că pensionarea în Europa este o opțiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între economii financiare și calitatea vieții. „Viața este mai ieftină și mai calmă aici. Ai timp pentru experiențe și liniște”, concluzionează el.

Alte cupluri din SUA sau Irlanda au urmat exemplul, mutându-se în Italia și trăind cu aproximativ 1.000 de euro pe lună, ceea ce ar fi fost imposibil în țările lor de origine.

Recomandarea autorului: Un italian de 75 de ani nu știa că are dreptul la pensie, dar a primit retroactiv peste 100.000 de euro din urmă și va încasa lunar 1.400 de euro

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară

