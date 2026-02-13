Un italian din Genova, în vârstă de 75 de ani, era beneficiar al unei alocații de incluziune, un sprijin financiar destinat persoanelor aflate în situații deosebit de vulnerabile, fără să știe că are dreptul la pensie și nu încasase niciodată acest venit.

Ulterior, însă, a primit retroactiv suma de aproape 106.000 de euro și, mai mult, va încasa 1.400 de euro lunar, potrivit publicației IlGazzettino.it.

Bărbatul a mers, în urmă cu câteva săptămâni, la birourile Patronato Inca Cgil din Via Milano (organizație de asistență socială), în Genova, pentru a verifica dacă poate beneficia de pensie socială, având în vedere vârsta înaintată.

Ca urmare, operatoarele au analizat extrasul de contribuții și au observat că, printre numeroasele locuri de muncă, acesta lucrase și în domeniul maritim, având contribuții ca marinar.

După ce au solicitat și au obținut carnetul de navigație, au fost identificate perioade de contribuție considerate pierdute, iar recuperarea acestora i-a permis bărbatului să atingă stagiul necesar pentru pensia de limită de vârstă, în valoare de 1.400 de euro pe lună, dar și să primească un total de aproximativ 106.000 de euro din plăți restante.

„Competența operatoarelor noastre a rezolvat o situație extrem de dificilă, în care s-a trecut de la o condiție de sărăcie la o pensie concretă și reală, rezultatul propriilor contribuții și al unor restanțe consistente. Oamenii, adesea, nu își cunosc drepturile: este o situație mult mai frecventă decât ne imaginăm și de aceea recomandăm tuturor să se adreseze patronatului, nu doar pentru aspectele de pensie. Nu există nimic mai satisfăcător pentru noi decât atunci când reușim să redăm drepturi și liniște oamenilor”, a declarat Marco Paini, directorul Patronato Inca Cgil din Genova, potrivit sursei citate.

Cum se dobândește dreptul la pensie, în Italia

În Italia, dreptul la pensie se dobândește în funcție de vârstă, vechime în contribuții și tipul de pensie (de bătrânețe, anticipată, minimă etc.), iar regulile sunt stabilite de sistemul previdențial italian (INPS) și se aplică tuturor lucrătorilor, inclusiv cetățenilor români rezidenți în Italia.

Se poate ieși la pensie la 67 de ani, cu minimum 20 de ani de contribuții, iar vârsta de pensionare crește progresiv în funcție de speranța de viață: de la 67 ani în 2026, la 67 ani și o lună din 2027, apoi 67 ani și 3 luni din 2028.

Până în 2025, pensia anticipată se putea obține cu 42 de ani și 10 luni de contribuții pentru bărbați și 41 de ani și 10 luni pentru femei, dar din acest an Italia va elimina treptat schemele de pensionare anticipată, iar condițiile devin mai stricte, cu vârsta și vechimea crescând progresiv.

Pentru persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensia obișnuită, există pensia minimă, accesibilă la 67 de ani, cu rezidență stabilă în Italia de cel puțin 10 ani și venituri sub pragul stabilit.

Suma este indexată anual la inflație și în 2026 este în jur de 538-620 de euro/lună, în funcție de tipul de pensie și venituri.

