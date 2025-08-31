Prima pagină » Actualitate » Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj: 1 mort și 11 persoane rănite

Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj: 1 mort și 11 persoane rănite

31 aug. 2025, 20:12, Actualitate
Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Paul Olar, a anunțat că un autocar în care se aflau 20 de pasageri s-a răsturnat duminică după-amiază, în localitatea Dumbrava din județul Cluj.

UPDATE 2: O persoană a murit

Bărbatul aflat în stare gravă n-a mai putut fi salvat. Medicii au confirmat decesul.

„Din păcate, a fost declarat decesul unui bărbat de aproximativ 70 de ani”, a transmis ISU Cluj, potrivit Agerpres.

UPDATE 1: 11 persoane rănite

Potrivit ultimelor informații, 11 pasageri au fost răniți. Un bărbat de 70 ani  se află în stop cardio-respirator. Salvatorii îi aplică manevre de resuscitare.

Ceilalți pasageri sunt conștienți și cooperanți.

Salvatorii s-au apucat să facă triajul victimelor pentru a le transporta la spital, în timp ce două elicoptere SMURD au aterizat la locul accidentului.

Știrea inițială

O singură persoană a rămas blocată, iar pompierii și paramedicii îi acordă ajutoare. Restul pasagerilor primesc îngrijiri medicale, relatează Antena 3 CNN.

Circulația rutieră pe DN1 Cluj-Napoca – Huedin a fost oprită pe ambele sensuri, potrivit Infografic.

Au fost alocate trei mașini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, patru ambulanțe SAJ, două autospeciale pentru transportarea victimelor multiple și două elicoptere SMURD.

Știre în curs de actualizare 

Sursa Foto: ISU CLUJ

