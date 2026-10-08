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Un avion cu 110 oameni la bord, grav avariat după ce ar fi fost lovit de un fulger

Elena Popescu
Un avion cu 110 oameni la bord, grav avariat după ce ar fi fost lovit de un fulger
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Un avion al companiei IndiGo, cu 104 pasageri și șase membri ai echipajului la bord, a aterizat în siguranță miercuri la Lucknow, în statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, după ce vremea severă a avariat partea frontală a aeronavei. Mai exact, se pare că un fulger a lovit aeronava în timp ce era în zbor.

Zborul 6E925 venea din orașul Patna, din estul țării, când aeronava ar fi întâmpinat condiții meteorologice nefavorabile la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri. După aterizare, avionul a fost retras din serviciu, notează independent.co.uk.

Aeronava a aterizat normal pe Aeroportul Internațional Chaudhary Charan Singh în jurul orei 16:00, cu câteva minute înainte de ora programată. Nu au fost raportate persoane rănite. Printre cauzele analizate se numără și posibilitatea ca avionul să fi fost lovit de fulger, potrivit NDTV.

Avariile au fost descoperite după aterizare, în timpul inspecției efectuate de personalul aeroportului. Aeronava nu mai poate efectua zboruri până când nu sunt finalizate verificările și reparațiile necesare.

”Aeronava a aterizat normal în jurul orei 16:00 și nu au fost raportate persoane rănite. Avariile au fost observate de echipa aeroportului după aterizare, după care echipa IndiGo a fost informată, iar aeronava a fost declarată Aircraft on Ground (AOG)”, a declarat un oficial, citat de Press Trust of India, pe baza informațiilor preliminare.

Compania a precizat că aeronava a întâmpinat o furtună cu grindină în timpul aterizării

Compania IndiGo a precizat însă că aeronava a întâmpinat inclusiv o furtună cu grindină în timpul aterizării, iar aceasta a provocat avarierea radomului.

”Zborul IndiGo 6E925, care opera pe ruta Patna-Lucknow la 7 octombrie 2026, a întâmpinat condiții meteorologice nefavorabile, inclusiv o furtună cu grindină în timpul aterizării, ceea ce a dus la avarierea radomului. Aeronava a aterizat în siguranță, iar toți pasagerii au coborât la destinație, respectiv pe Aeroportul Internațional Chaudhary Charan Singh din Lucknow. Autoritățile competente au fost informate imediat. Aeronava va fi supusă operațiunilor de mentenanță necesare și își va relua zborurile după obținerea aprobărilor corespunzătoare”, a transmis un purtător de cuvânt al IndiGo.

Radomul este structura de protecție aflată în partea din față a avionului, care acoperă radarul meteorologic al aeronavei.

Potrivit The New Indian Express, autoritățile aeroportuare au declarat că piloții nu cunoșteau amploarea avariilor și au informat, ca măsură de precauție, controlul traficului aerian (ATC) despre incident.

Direcția Generală a Aviației Civile (DGCA), autoritatea de reglementare a aviației din India, a deschis o anchetă privind incidentul.

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