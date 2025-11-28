Prima pagină » Actualitate » Un bărbat a păstrat un bolovan maroniu, timp de zece ani, sperând să fie aur în interiorul său. Descoperirea ulterioară a fost și mai ULUITOARE

28 nov. 2025, 21:04, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Un australian a făcut, în 2015, prospectări în parcul regional Maryborough, lângă Melbourne, înarmat cu un detector de metale. La un moment dat, a descoperit o piatră foarte grea, roșiatică, acoperită cu lut galben. Fiind ceva ieșit din comun, a sperat să fie aur în interior, dar s-a dovedit a fi ceva mult mai valoros.

Potrivit ScienceAlert.com, acesta a luat roca acasă și a făcut tot posibilul să o spargă, A încercat să o taie cu un ferăstrău, apoi cu un polizor unghiular, cu un burghiu și chiar a stropit-o cu acid. Dar nici măcar cu barosul nu a reușit să o crape. Ulterior a aflat că nu era de fapt o pepită de aur, ci un meteorit rar.

Meteoritul Maryboroug, vechi de 4,6 miliarde de ani / FOTO - Muzeele Victoria

„Avea acest aspect sculptat, cu gropițe. Acestea se formează când meteoriții trec prin atmosferă, și exteriorul încpe să se topească”, a declarat geologul Dermot Henry pentru The Sydney Morning Herald în 2019.

Incapabil să spargă „stânca”, dar încă intrigat, Hole a dus pepita la Muzeul din Melbourne pentru identificare.

„M-am uitat la o mulțime de roci pe care oamenii le consideră meteoriți”, a spus Henry pentru Channel 10 News.

După 37 de ani de muncă la muzeu și de examinare a mii de roci, Henry a spus că doar două s-au dovedit a fi meteoriți adevărați.

„Dacă ai văzut o stâncă pe Pământ ca aceasta și ai ridicat-o, nu ar trebui să fie atât de grea”, a explicat Bill Birch, geologul Muzeului din Melbourne, pentru The Sydney Morning Herald.

Maryborough, un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani

Cercetătorii au publicat o lucrare științifică care descrie meteoritul vechi de 4,6 miliarde de ani, pe care l-au numit Maryborough, după orașul unde a fost găsit. Acesta cântărește 17 kilograme, iar după ce au folosit un ferăstrău cu diamant pentru a tăia o bucată mică, cercetătorii au descoperit că în compoziția sa există un procent ridicat de fier.

De asemenea, sunt vizibile și mici picături cristalizate de minerale metalice de-a lungul meteoritului, numite condrule. Deși cercetătorii nu știu încă sigur de unde provine meteoritul și când a căzut pe Pământ, ei au câteva ipoteze…

Sistemul nostru solar a fost cândva un morman de praf și roci de condrită și, în cele din urmă, gravitația a atras o parte din acest material în planete, dar resturile au ajuns într-o centură uriașă de asteroizi.

Cercetătorii susțin că meteoritul Maryborough este mult mai rar decât aurul, ceea ce îl face mult mai valoros pentru știință.

