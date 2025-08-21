Un bărbat de 56 de ani a fost REȚINUT după ce ar fi ucis un câine care i-a omorât o pasăre din gospodărie

Un bărbat de 56 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi ucis un câine care i-a omorât o pasăre din gospodărie.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, la data de 20 august a.c., ora 13.00, un bărbat, de 56 de ani, ar fi surprins, în curtea locuinței sale, un exemplar canin, care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, acesta ar fi ucis exemplarul canin cu un obiect contondent din lemn.

La data de 20 august a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, a fost reținut, pentru 24 de ore. Astăzi, 21 august, acesta va fi prezentat unității de parchet competente, cu propuneri procedurale”, se precizează într-un comunicat transmis de IPJ Giurgiu.

Știre în curs de actualizare…

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii/Guvernul decide forma în care va funcționa acest sistem

Scandalul MICROBUZE la suprapreț. Afacerea de un sfert de miliard de euro care a îmbogățit firmele și a sărăcit școlile. Ce știm până acum și cum arată situația pe județe