Un bărbat de 90 de ani conducea de zeci de ani cu permisul auto EXPIRAT. Cum a fost prins, până la urmă, bătrânul șofer

Un bărbat din Spania, în vârstă de 90 de ani, a fost oprit de polițiști în timp ce se deplasa cu mașina în localitatea Lekunberri, o zonă liniștită din acestă țară, dar ceea ce părea a fi un control de rutină s-a transformat într-o surpriză uriașă.

Bătrânul avea permisul de conducere expirat. Și nu de ieri, de azi, ci de… peste trei decenii.

Agenții l-au oprit pentru că circula cu portbagajul deschis, iar acest fapt le-a atras atenția. Însă, potrivit publicației 20Minutos.es, când se pregătea să oprească, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de peretele unei clădiri din apropiere.

Din fericire, viața bărbatului nu a fost pusă în pericol și nu au existat alte pagube materiale, în afara daunelor suferite de autoturism după impact.

A fost legitimat, iar când a predat permisul polițiștilor, aceștia au fost șocați să constate că actul era expirat din anul 1993.

Astfel, încă de când avea vârsta de 58 de ani, bărbatul a tot evitat reînnoirea documentului, expunându-se la riscuri majore și încălcând flagrant legea.

În Spania, o astfel de abatere este considerată infracțiune gravă, sancționată cu o amendă de 200 de euro, conform art. 12.4 din Regulamentul General de Circulație.

Potrivit Poliției, persoanele cu vârste de peste 65 de ani sunt obligate să își reînnoiască permisul de conducere la fiecare cinci ani, în timp ce restul conducătorilor auto trebuie să facă acest lucru din zece în zece ani.

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română