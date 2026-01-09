Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin

Un bărbat de 23 de ani din comuna Tarcea, județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Bihor au dispus reținerea, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, față de un tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept”, se arată în comunicatul poliției.

Tânărul ar fi lovit cu o bâtă, în zona abdominală, câinele ciobănesc, iar animalul a murit.

„Se pare că, în 5 ianaurie, în jurul orei 12.00, în timp ce circula cu căruța pe o pășune din localitatea Tarcea, tânărul a aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona abdominală, unui câine ciobănesc, de talie medie, de 4 ani, aparținând unui localnic.

În urma loviturii, animalul a murit”, conform poliției.

Polițiștii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele

Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști

Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție