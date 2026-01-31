Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din București și-a riscat viața pentru a-și salva câinele, căzut în IOR. Nu a mai putut ieși din apa rece

Un bărbat din București și-a riscat viața pentru a-și salva câinele, căzut în IOR. Nu a mai putut ieși din apa rece

31 ian. 2026, 09:07, Actualitate
Un bărbat din București și-a riscat viața pentru a-și salva câinele, căzut în IOR. Nu a mai putut ieși din apa rece
sursa foto: captura stirile Pro Tv

Un bărbat și-a pus viața în pericol pentru a-și salva prietenul patruped, care a căzut în lacul din parcul IOR din Capitală.

A urmat apoi operațiune de salvare dificilă, deoarece nici stăpânul nu a mai putut să iasă din apă înghețată.

Mai mulți pompieri s-au deplasat pe lac într-o barcă pneumatică, pentru a-i recupera pe cei doi, vreme ce bărbatul se zbate ca să rămână la suprafață.

Totul s-a întâmplat după ce câinele a sărit în apă, iar gheața alunecoasă de pe mal nu i-a mai permis să se întoarcă la stăpân. Panicat, tânărul s-a aruncat apoi după el.

De îndată ce au fost aduși pe uscat, bărbatul de 24 de ani a ajuns la spitalul Pantelimon, pentru a primi îngrijiri medicale.

Câinele a fost transportat și el la un cabinet veterinar din zonă.

