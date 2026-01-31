Prognoza ANM anunță weekend geros în toată țara. Cum va fi vremea în ultima zi din ianuarie și unde sunt așteptate temperaturi de -20 de grade

Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va răci în acest weekend, fiind așteptate temperaturi negative, lapoviță și ninsori. În special dimineața, termometrele vor indica și -20 de grade Celsius, potrivit prognozei ANM.

Meteorologii au emis și o informare de ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului și ger valabilă la nivelul întregii țări până duminică, la ora 18:00.

Precipitații în aproape toată țara

Astfel, sâmbătă și duminică, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice sunt așteptate ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10… 20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, iar la munte și în Moldova vor predomina ninsorile. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

De asemenea, temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie – 1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. Acolo, temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, dar sunt așteptate și -20 de grade Celsius.

Pe parcursul zilei de duminică, gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea se va răci și în București în acest weekend. Temperaturile maxime vor scădea până la -3 grade, iar vântul se va intensifica și va ploua slab, conform prognozei speciale pentru Capitală.

Astfel, de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, la aceeași oră, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și trecător vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30 – 40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0 – 2 grade, iar cea minimă între -7 și -5 grade Celsius.

Duminică, între orele 10:00-18:00, vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3, respectiv -2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40 – 45 km/h, amplificând senzația de frig.

În acest weekend, municipiul București se află sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte și intensificări ale vântului.

