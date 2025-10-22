Un bărbat și-a făcut apariția la propria înmormântare, după ce și-a înscenat MOARTEA. Cum au reacționat apropiații, când l-au văzut viu

David Baerton, un belgian în vârstă de 45 de ani, și-a înscenat moartea pentru a le da o lecție de viață rudelor și prietenilor, dar pentru această „farsă macabră” a avut nevoie și de ajutorul familiei.

Bărbatul, care este creator de conținut pe TikTok, le-a spus soției și copiilor despre planul său, iar aceștia au fost de acord să-l ajute. Una dintre fiicele sale chiar a distribuit un mesaj pe rețelele de socializare.

„Odihnește-te în pace, tati. Nu voi înceta niciodată să mă gândesc la tine. De ce este viața atât de nedreaptă? De ce tu? Urma să fii bunic și aveai toată viața înainte. Te iubesc! Noi te iubim! Nu te vom uita niciodată”, scrisese tânăra.

„Familia îndurerată” a organizat „înmormântarea” la sfârșitului săptămânii trecute, lângă Liege, potrivit Dailymail.co.uk. În timp ce prietenii și rudele îl conduceau pe ultimul drum, pe cel cunoscut în online sub numele de „Ragnar le Fou”, un elicopter a început să survoleze zona.

După ce aparatul de zbor a aterizat pe un câmp, belgianul și-a făcut apariția alături de o echipă de filmare. O parte din rudele „decedatului” au alergat să-l îmbrățișeze, în timp ce alții au rămas pur și simplu uluiți.

Ulterior, belgianul le-a dat explicații celor prezenți, precizând că a recurs la acest gest nebunesc pentru că și-a dorit să vadă cum vor reacționa rudele și prietenii care s-au îndepărtat de el în ultima perioadă.

„Ceea ce văd în familia mea mă rănește adesea. Nu sunt niciodată invitat la nimic. Nimeni nu mă vede. Ne-am îndepărtat cu toții. M-am simțit neapreciat. De aceea am vrut să le dau o lecție de viață și să le arăt că nu trebuie să aștepți până când cineva moare ca să te întâlnești cu el!”, a spus bărbatul potrivit sursei citate.

Baerten a precizat că, deși „doar jumătate din familia mea a venit la înmormântare”, alte rude l-au contactat de atunci.

„Asta dovedește cine ține cu adevărat la mine. Cei care nu au venit, m-au contactat după pentru a se întâlni cu mine. Așa că, într-un fel, am câștigat”, a mai spus bărbatul.

Unul dintre prietenii săi apropiați a distribuit un filmuleț în care cei doi se îmbrățișează după ce s-au reunit.