Un blogger american a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. „Mizerabil, fără reguli, fără legi”

Drew Binsky, blogger american în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit în ce loc s-a simțit în cel mai mare pericol, după ce a vizitat 197 de țări. Aventura din ultimul deceniu a fost atent documentată de el, filmând și încărcând pe platforma Youtube videoclipuri cu locurile vizitate. Însă, despre un anumit stat el relevă faptul că ar fi „un loc mizerabil, fără reguli, fără legi”.

Drew Binsky a vizitat 197 de țări, însă într-un anumit loc a simțit un pericol mare. Bloggerul american, în vârstă de 34 de ani, și-a documentat toate călătoriile, venind în fața publicului său cu impresii, situații și imagini care să arate adevărata față a statelor pe care le vizitează.

Bloggerul american a mărturisit că cea mai mare teamă i-a fost în Mogadishu, capitala Somaliei. Acolo, persoanele care părăsesc hotelul trebuie să meargă cu o coloană de mașini în față și în spate, pentru a fi în siguranță. O mare parte din oraș este controlată de gruparea Al-Shabab, o ramură a rețelei teroriste Al-Qaeda.

„Acolo mi-a fost cu adevărat frică. Este un loc mizerabil, fără reguli, fără legi. De fiecare dată când ieși din hotel, trebuie să ai o coloană de mașini în față și în spate, fiecare cu militari înarmați, purtând veste antiglonț și arme AK-47. Practic, ți se curăță drumul ca să poți merge mai departe. E un loc în care îți simți viața în pericol la fiecare pas”, a povestit bloggerul american Drew.

Alte zone pe care le consideră periculoase

De altfel, bloggerul american a mai inclus câteva locații în acest top al țărilor în care a simțit cel mai mare pericol. Acestea sunt: Conakry (Guineea), Kandahar (Afganistan), Port-au-Prince (Haiti) și Tripoli (Libia).

„Oriunde te uiți, vezi complexe mari, împrejmuite cu sârmă ghimpată. Poți simți aerul încărcat, e o tensiune greu de descris. Chiar dacă piețele sunt interesante și pline de tradiție, mereu simți nevoia să te uiți peste umăr”, a spus Binsky despre Kandahar, Afganistan.

„Ghidul mi-a spus să pun camera jos, să nu filmez. Erau oameni cu arme în buzunare, care controlau totul. Am fost nevoit să le dau bani ca să pot pleca de acolo. A fost o experiență de coșmar”, a continuat el despre Port-au-Prince (Haiti).

Sursă foto: captură video Youtube „Drew Binsky” / Shutterstock