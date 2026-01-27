Cine ar putea scăpa de plata întreținerii. Ce arată o nouă propunere de lege

Unele dintre persoane ar putea scăpa de plata întreținerii, potrivit unei noi propuneri de lege. Modul în care se împart facturile lunare ar urma să se schimbe, în condițiile în care se va aproba noul cadru legislativ. Dacă pentru unii se transformă într-un avantaj, pentru alții ar putea să creeze revoltă. Iată mai jos despre ce este vorba.

Există o nouă propunere de lege prin intermediul cărora o anumită categorie de persoane poate să scape de plata întreținerii. Noua măsură ar putea ridica semne de întrebare sau ar putea să genereze revoltă în rândul celor care locuiesc la bloc. Noul cadru legislativ ar putea să se aplice celor care au magazine sau firme care funcționează la parterul blocurilor. Practic, ar putea să nu mai plătească o parte din cheltuielile comune pentru întreținerea și administrarea clădirii.

Cheltuielile vor fi suportate de proprietari

Ar putea reprezenta un avantaj pentru cei care au afaceri, dar ar putea genera o revoltă în rândul locatarilor. Mai mult, locatarii ar putea fi puși în situația de a plăti mai mult la întreținere, lunar. Practic, spațiile comerciale de la parterul blocurilor ar putea fi puse în situația de a nu mai avea obligația să contribuie la cheltuielile comune. Însă, vor contribui, în continuare, la cheltuielile aferente structurii clădirii, precum și structurii acoperișului și siguranței elementelor comune. Celelalte cheltuieli vor fi suportate exclusiv de proprietarii de locuințe.

„Inițiativa riscă să creeze o situație inechitabilă. Spațiile comerciale își păstrează drepturile asupra părților comune, dar nu mai au obligații financiare proporționale. Aceasta va conduce la creșterea întreținerii pentru proprietarii de apartamente”, spune Gelu Pușcaș, avocat.

Cheltuielile aferente curățeniei, întreținerii lifturilor, iluminatului și cele aferente reparațiilor comune se vor împărți. Noua propunere legislativă aduce un impact financiar pentru locatari, arată BZI.

