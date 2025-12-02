Prima pagină » Actualitate » Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas

Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas

02 dec. 2025, 13:37, Actualitate
Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas

Un camion românesc care transporta șapte mașini a fost scos din circulație în Velbert, Germania, după ce polițiștii au descoperit zeci de defecțiuni grave, inclusiv frâne nefuncționale și șasiul rupt. Șoferul român de TIR a fost obligat să depună o garanție de 1.500 de eruo și este cercetat penal.

Joi, 27 noiembrie 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii de la serviciul de trafic al poliției Kreis Velbert au oprit pentru control camionul românesc. În timpul verificării vehiculului încărcat cu șapte autoturisme, oamenii legii au constatat mai multe nereguli și au interzis continuarea drumului, dispunând ca, în ziua următoare, 28 noiembrie, camionul să fie verificat de un expert auto.

Șasiu rupt și frâne nefuncționale

Conform unui comunicat al Poliției, verificarea tehnică a relevat probleme grave. La capul tractor au fost descoperite 18 defecțiuni majore și periculoase pentru trafic, în timp ce la remorcă au fost constatate zece defecțiuni majore, una periculoasă și patru considerate nesigure pentru trafic.

Camionul avea, printre altele, șasiul rupt și frâne nefuncționale. Rezultatul expertizei a fost clar: camionul a fost declarat „verkehrsunsicher”, adică periculos pentru trafic. Șoferul român de TIR s-a ales cu dosar penal Șoferul român a fost obligat să depună o garanție de 1.500 de euro. În plus, împotriva sa a fost deschis un dosar penal pentru neregulile constatate. Camionul a fost scos din circulație, iar plăcuțele de înmatriculare și autorizația de circulație au fost reținute.

Zilele trecute, un alt șofer român a fost oprit de poliție tot în Germania, după ce s-a urcat băut bine la volan și a pus în pericol mai mulți participanți la trafic. Agenții au oprit camionul, care a mers haotic aproximativ 15 kilometri, pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen.

Recomandarea autorului: Un român a circulat cu de peste trei ori viteza legală în Austria și a mai trecut și pe roșu. Care au fost consecințele

Recomandarea video

Citește și

SPORT Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
14:21
Legendar FOTBALIST bulgar, în stare gravă la spital. A fost transportat de urgență în Germania, dar medicii sunt rezervați în privința șanselor
SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
14:10
Mircea Dinescu ironizează “Hora dezbinării” de 1 Decembrie: “Un președinte și o pălărie în văzul lumii se dădură-n stambă”
ULTIMA ORĂ Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
14:02
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene
FLASH NEWS Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
13:54
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA după ce și-ar fi atacat mama și ar fi comis alte tâlhării. Ultimele detalii despre acuzațiile autorităților americane
ULTIMA ORĂ Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
13:49
Criza apei din Prahova și Dâmbovița lovește în producția României: Centrala electrică Petrom de la Brazi s-a oprit. Asigură 10% din energia țării
ECONOMIE Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
13:37
Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
O nouă formă de viață înflorește la Cernobîl, pe pereții celor mai radioactive clădiri de pe Pământ
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Iosif din Arimateea, omul care a riscat totul pentru a-l îngropa pe Iisus
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
14:55
Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul a fost primit în Parlament cu huiduieli și proteste, înaintea asumării pe legea pensiilor
CONTROVERSĂ Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
14:49
Tatăl Pro TV, nostalgic și revoltat la 30 de la înființarea postului. Ce le reproșează Adrian Sârbu foștilor subordonați, de l-au făcut să exclame: „Acel Pro TV nu mai există! Este ostaticul unor impostori”
LIVE UPDATE Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:39
Protest spontan în Parlament înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
ULTIMA ORĂ Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
14:37
Protest spontan în Parlament, înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe legea pensiilor magistraților
EXTERNE Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
13:26
Scandal în Rada de la Kiev. Opoziţia ucraineană boicotează sesiunea parlamentului și cere demisia Guvernului
EXTERNE Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție
13:14
Canada devine prima țară non-UE care aderă la programul SAFE. Canadienii pot cere împrumuturi pentru a cumpăra drone, rachete și muniție

Cele mai noi