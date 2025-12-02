Un camion românesc a fost scos definitiv din circulație în Germania. Tirul era o bombă cu ceas

Un camion românesc care transporta șapte mașini a fost scos din circulație în Velbert, Germania, după ce polițiștii au descoperit zeci de defecțiuni grave, inclusiv frâne nefuncționale și șasiul rupt. Șoferul român de TIR a fost obligat să depună o garanție de 1.500 de eruo și este cercetat penal.

Joi, 27 noiembrie 2025, în jurul orei 18:30, polițiștii de la serviciul de trafic al poliției Kreis Velbert au oprit pentru control camionul românesc. În timpul verificării vehiculului încărcat cu șapte autoturisme, oamenii legii au constatat mai multe nereguli și au interzis continuarea drumului, dispunând ca, în ziua următoare, 28 noiembrie, camionul să fie verificat de un expert auto.

Șasiu rupt și frâne nefuncționale

Conform unui comunicat al Poliției, verificarea tehnică a relevat probleme grave. La capul tractor au fost descoperite 18 defecțiuni majore și periculoase pentru trafic, în timp ce la remorcă au fost constatate zece defecțiuni majore, una periculoasă și patru considerate nesigure pentru trafic.

Camionul avea, printre altele, șasiul rupt și frâne nefuncționale. Rezultatul expertizei a fost clar: camionul a fost declarat „verkehrsunsicher”, adică periculos pentru trafic. Șoferul român de TIR s-a ales cu dosar penal Șoferul român a fost obligat să depună o garanție de 1.500 de euro. În plus, împotriva sa a fost deschis un dosar penal pentru neregulile constatate. Camionul a fost scos din circulație, iar plăcuțele de înmatriculare și autorizația de circulație au fost reținute.

Zilele trecute, un alt șofer român a fost oprit de poliție tot în Germania, după ce s-a urcat băut bine la volan și a pus în pericol mai mulți participanți la trafic. Agenții au oprit camionul, care a mers haotic aproximativ 15 kilometri, pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen.

