Un bărbat a fost atacat de URS pe un câmp din Mureș. Victima este în stare critică

Un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică.

Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reușit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum și o echipă de polițiști, pentru efectuarea cercetării la fața locului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la fața locului se deplasează reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș și ai autorității publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competențelor”, transmite IPJ Mureș.

Ce să NU faci dacă întâlnești un urs în pădure sau pe stradă

Întâlnirea cu un urs în pădure poate fi extrem de periculoasă, mortală în cele mai multe situații. Pentru a evita o astfel de situație, iată opt regulile esențiale de siguranță pentru pentru a te proteja pe tine, cât și animalele sălbatice.

Nu fugiți. Fuga poate declanșa instinctul de prădător al ursului. Păstrați-vă calmul și evitați mișcările bruște.

Nu stați cu spatele la urs și nu îl priviți fix în ochi. Aceasta poate fi percepută ca o provocare sau o vulnerabilitate.

Îndepărtați-vă încet. Mergeți cu spatele și nu încercați să vă cățărați în copaci; urșii se pot urca rapid după voi.

Folosiți echipament de protecție. Fluierul sau spray-ul împotriva urșilor sunt utile pentru a descuraja apropierea animalului.

Nu purtați mâncare în rucsac. Mirosul alimentelor, chiar dacă sunt sigilate, poate atrage urșii. Dacă aveți ghiozdan, aruncați-l în direcția opusă față de locul în care vă îndreptați.

Nu hrăniți urșii. Aceasta le schimbă comportamentul și îi face să se apropie tot mai mult de oameni.

Evitați parfumurile. Mirosurile aromate pot trezi curiozitatea animalelor sălbatice.

Mergeți în grup. Drumețiile în grupuri mai mari reduc riscul de atac; vorbiți și semnalizați prezența continuu. Evitați să mergeți singuri sau în grupuri mici.

