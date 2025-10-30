Prima pagină » Actualitate » Un tânăr cioban din județul Mureș, plecat la MUNCĂ în Germania, a avut o surpriză neplăcută când a venit vorba de bani. Cu cât era plătit

30 oct. 2025
Ionuț Lazăr, un tânăr cioban din Deleni, județul Mureș, a plecat – la doar 22 de ani – la muncă în Germania, sperând la un trai mai bun. Astfel, a lăsat în urmă turma de oi și liniștea satului natal pentru a lucra în construcții.

Dar, după luni de muncă grea și un salariu mic, Ionuț s-a întors acasă și și-a investit economiile obținute cu greu… tot în oi.

Așadar, realitatea din străinătate s-a dovedit a fi mult mai grea decât își imaginase inițial. Munca era epuizantă, zilele lungi, iar salariul modest, scrie bzi.ro.

În Germania, el a lucrat pe șantiere de construcții și demolări, unde era plătit cu doar 8 euro pe oră, în timp ce alți muncitori câștigau și 20 de euro pe oră. Mai mult, zilele de muncă începeau la ora 5 dimineața și se terminau seara târziu.

„Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu de nu vă pot spune! Dorul de casă, dorul de familie… Când veneai acasă pe la șase, șapte seara, nici să mănânci nu-ți mai venea. Numai să te pui în pat voiai. Eram frânt de oboseală”, a povestit tânărul.

După doar câteva luni, tânărul a realizat că banii nu compensează epuizarea și singurătatea. A decis să se întoarcă acasă, convins că „adevărata bogăție e liniștea de acasă”.

După experiența din Germania, Ionuț s-a întors în satul natal și a investit 1.200 de euro într-o mică fermă de oi. Astăzi, acesta spune că se simte împlinit, acasă, departe de stresul orașelor și de ritmul alert al vieții din străinătate.

„Sunt oameni care își vând casa și se duc la oraș, dar pe mine nu m-ar lăsa inima. Eu nu pot trăi în aglomerația aia. Acasă n-ai stres, n-ai griji, ești oarecum în Raiul tău, ca pe o apă lină”, a mărturisit tânărul, care acum se bucură din plin de viața de acasă.

