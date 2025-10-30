Ionuț Lazăr, un tânăr cioban din Deleni, județul Mureș, a plecat – la doar 22 de ani – la muncă în Germania, sperând la un trai mai bun. Astfel, a lăsat în urmă turma de oi și liniștea satului natal pentru a lucra în construcții.

Dar, după luni de muncă grea și un salariu mic, Ionuț s-a întors acasă și și-a investit economiile obținute cu greu… tot în oi.

Așadar, realitatea din străinătate s-a dovedit a fi mult mai grea decât își imaginase inițial. Munca era epuizantă, zilele lungi, iar salariul modest, scrie bzi.ro.

În Germania, el a lucrat pe șantiere de construcții și demolări, unde era plătit cu doar 8 euro pe oră, în timp ce alți muncitori câștigau și 20 de euro pe oră. Mai mult, zilele de muncă începeau la ora 5 dimineața și se terminau seara târziu.

„Se fac bani în străinătate, dar atâta e de greu de nu vă pot spune! Dorul de casă, dorul de familie… Când veneai acasă pe la șase, șapte seara, nici să mănânci nu-ți mai venea. Numai să te pui în pat voiai. Eram frânt de oboseală”, a povestit tânărul.

După doar câteva luni, tânărul a realizat că banii nu compensează epuizarea și singurătatea. A decis să se întoarcă acasă, convins că „adevărata bogăție e liniștea de acasă”.

După experiența din Germania, Ionuț s-a întors în satul natal și a investit 1.200 de euro într-o mică fermă de oi. Astăzi, acesta spune că se simte împlinit, acasă, departe de stresul orașelor și de ritmul alert al vieții din străinătate.