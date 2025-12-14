Prima pagină » Actualitate » Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august

Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august

14 dec. 2025, 18:33, Actualitate
Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august
Galerie Foto 2
Cristian-Florin Bucătaru / FOTO - Replica Online

Cristian-Florin Bucătaru, un constănțean în vârstă de 33 de ani, este de negăsit încă din vara acestui an. Fratele său, Gabriel Bucătaru, care este stabilit în Olanda, a declarat pentru reporterii Replica Online că bărbatul ar fi apucat-o, de mai mulți ani, pe căi greșite și din această cauză ar fi fost dat afară din apartamentul în care locuia cu chirie. Acesta a mai precizat că a primit informații conform cărora și-ar face, mai nou, veacul în zona City Park Mall.

Pentru bărbatul dispărut, problemele ar fi început în urmă cu 7 ani, pe vremea când era și el la muncă în Olanda. Astfel, potrivit fratelui său, acesta s-ar fi împrietenit cu o gașcă cu probleme, oprindu-se mereu la băut după serviciu. S-a întors în România în iulie 2022, dar problemele nu par să fi luat sfârșit.

„Nu i-am mai trimis bani fiindcă se duceau, de fiecare dată, pe băutură. Se pare că nu a plătit datoriile și a fost dat afară. Nu mai știu nimic de el, am încercat să îl contactez, dar nu mai are nici telefon”, a mai spus bărbatul pentru sursa citată.

Mai mulți localnici l-ar fi văzut prin zona City Mall

Deși a dispărut de multă vreme, rudele n-au sesizat PolițIa și încearcă să-l găsească cu ajutorul internetului.

„Am postat pe mai multe grupuri și am înțeles de la câteva persoane că l-au văzut și că mă pot ajuta să dau de el. Ar fi fost surprins făcându-și veacul în zona City Park Mall”, a mai spus fratele său.

Gabriel Bucătaru mai bănuiește că bărbatul și-ar fi vândut telefonul pentru a face rost de băutură.

„Încerc de șase luni să tot dau de el. Bănuiesc că și-a vândut și telefonul pentru băutură. Am mai înțeles că, între timp, a dezvoltat și crize de epilepsie”, a încheiat acesta.

Cristian-Florin Bucătaru / FOTO – Replica Online

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
19:23
Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
CONTROVERSĂ Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată
18:40
Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată
JUSTIȚIE Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
18:12
Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
DECIZIE Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”
18:10
Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Raportul care anunța Primul Război Mondial: „Într-o bună zi va avea loc un cataclism îngrozitor”
FLASH NEWS Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
19:23
Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
VIDEO Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar
18:36
Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar
LIVE 🚨 A 5-a zi de “proteste spontane”. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în Piața Victoriei
18:08
🚨 A 5-a zi de “proteste spontane”. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în Piața Victoriei
LIVE 🚨 A început întâlnirea de la Berlin dintre Zelenski și responsabilii americani. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
18:00
🚨 A început întâlnirea de la Berlin dintre Zelenski și responsabilii americani. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
SĂNĂTATE Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră
17:58
Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră

Cele mai noi