Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august

Cristian-Florin Bucătaru, un constănțean în vârstă de 33 de ani, este de negăsit încă din vara acestui an. Fratele său, Gabriel Bucătaru, care este stabilit în Olanda, a declarat pentru reporterii Replica Online că bărbatul ar fi apucat-o, de mai mulți ani, pe căi greșite și din această cauză ar fi fost dat afară din apartamentul în care locuia cu chirie. Acesta a mai precizat că a primit informații conform cărora și-ar face, mai nou, veacul în zona City Park Mall.

Pentru bărbatul dispărut, problemele ar fi început în urmă cu 7 ani, pe vremea când era și el la muncă în Olanda. Astfel, potrivit fratelui său, acesta s-ar fi împrietenit cu o gașcă cu probleme, oprindu-se mereu la băut după serviciu. S-a întors în România în iulie 2022, dar problemele nu par să fi luat sfârșit.

„Nu i-am mai trimis bani fiindcă se duceau, de fiecare dată, pe băutură. Se pare că nu a plătit datoriile și a fost dat afară. Nu mai știu nimic de el, am încercat să îl contactez, dar nu mai are nici telefon”, a mai spus bărbatul pentru sursa citată.

Mai mulți localnici l-ar fi văzut prin zona City Mall

Deși a dispărut de multă vreme, rudele n-au sesizat PolițIa și încearcă să-l găsească cu ajutorul internetului.

„Am postat pe mai multe grupuri și am înțeles de la câteva persoane că l-au văzut și că mă pot ajuta să dau de el. Ar fi fost surprins făcându-și veacul în zona City Park Mall”, a mai spus fratele său.

Gabriel Bucătaru mai bănuiește că bărbatul și-ar fi vândut telefonul pentru a face rost de băutură.