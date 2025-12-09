Prima pagină » Actualitate » Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni

09 dec. 2025, 13:49, Actualitate
Sursa foto: Poliția Română.

Un tânăr plecat la studii în Olanda, în vârstă de 23 de ani, este căutat de polițiști, după ce familia sa nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni. Informația a fost oferită de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Miruna Prejbeanu, citată de Agerpres.

Potrivit comunicatului, luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 55 de ani, cu privire la faptul că George Alexandru Vieru, nepotul său în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul în aceeași localitate, ar fi plecat la facultate, pe teritoriul Olandei, în 2022, iar din luna martie-aprilie anul acesta, tânărul nu a mai luat legătura deloc cu familia.

La data de 8 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizați de un bărbat de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul că nepotul său, Vieru George Alexandru, de 23 de ani, domiciliat în aceeași localitate, în cursul anului 2022 ar fi plecat la facultate, pe teritoriul Olandei, iar din luna martie-aprilie a.c., nu a mai luat legătura cu membrii familiei și nu se știe unde se află în prezent”a transmis IPJ Gorj.

Student plecat în Olanda, dat dispărut de familie

Foto: Poliția Română.

Tânărul măsoară 1,80 – 1,85 metri, greutate aproximativă de 90 de kilograme, ten alb, păr satin, tuns mediu, purtat peste cap, faţă ovală, constituţie atletică, ochi căprui, fără semne particulare, poartă ochelari de vedere.

Cei care pot oferi informații suplimentare despre George Alxandru Vieru sunt rugați să sune la 112 sau se se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție.

