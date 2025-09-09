Un consultant bancar italian s-a pensionat anticipat și a dispărut fără urmă cu 20 de MILIOANE de euro din conturile clienților

Un funcționar bancar pe care mulți îl considerau de încredere este de negăsit după ce s-a pensionat anticipat și a fugit cu 20 de milioane de euro, bani sustrași din conturile clienților. Povestea lui a șocat micuța localitate Bolzano, din nordul Italiei, scrie Le Figaro.

Considerat un consultant bancar de încredere, bărbatul în vârstă de 60 de ani este în continuare ascuns, deși autoritățile îl caută după ce a înșelat familii și mai mulți antreprenori din nordul Italiei.

Ce bănuiesc italienii

Locuitorii din Bolzano se întreabă cum a putut o astfel de fraudă să treacă neobservată ani buni. Bărbatul a dispărut de mai bine de 8 luni și nimeni nu știe unde este. Pe 13 decembrie 2024, el și-a părăsit pe neașteptate locul de muncă, anunțând că s-a pensionat anticipat, înainte de a părăsi Italia. Ulterior, autoritățile l-au acuzat că a delapidat aproape 20 de milioane de euro de la familii și antreprenori locali, pe care i-ar fi convins să-și plaseze banii în investiții presupus sigure.

Conform mai multor rapoarte, el s-ar afla acum în străinătate, acolo unde a fugit împreună cu partenera sa de viață.

Cotidianul Corriere della Sera scrie că modul de operare al bărbatului în vârstă de 60 de ani era simplu. Schema se baza pe declarații false și tranzacții fictive, însoțite de documente falsificate, menite să-i liniștească pe investitori. Sumele plătite dispăreau în circuite financiare invizibile, lăsându-i pe clienți doar cu hârtii fără valoare.

Ani la rând, încrederea acordată acestui consultant bancar profesionist a permis ascunderea fraudelor, mai scrie Le Figaro.

Anunțul pensionării sale anticipate i-a surprins pe cei din jur, dar inițial nu a stârnit suspiciuni. Însă, în ultimele săptămâni, primii clienți au ridicat semne de întrebare cu privire la anomaliile din conturile lor. În scurt timp, primele 10 persoane, antreprenori și persoane private, și-au dat seama că au fost victimele unei fraude organizate metodic.

Parchetul din Bolzano a deschis o anchetă, iar Garda Financiară încearcă să găsească unde sunt banii.

Cu toate acestea, fondurile delapidate rămân, deocamdată, de negăsit. Conform constatărilor preliminare, suma delapidată ar fi putut fi transferată în străinătate și ascunsă în canale greu accesibile sau chiar irecuperabile.

La rândul lor, clienții înșelați se întreabă cum a putut trece neobservată atâția ani o delapidare de o asemenea amploare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum funcționează noua fraudă bancară și ce trebuie să faci ca să nu devii VICTIMĂ în online

Atenție la această fraudă! Cum a rămas o româncă fără ZECI de mii de lei din contul bancar