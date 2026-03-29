La vârsta la care unii copii abia descoperă lumea, Carol știe totul despre metrou. Este ultra-pasionat de tehnologie și vrea să ducă transportul subteran în toată țara

La vârsta la care unii copii abia descoperă lumea, Carol știe totul despre metrou. Este ultra-pasionat de tehnologie și vrea să ducă transportul subteran în toată țara

Luiza Dobrescu

La 4 ani a început să înveţe tot ce ştie acum despre metrou, chiar înainte să înveţe să citească alfabetul. Carol Gîrdan are 9 ani şi este din Bucureşti.

Pandemia de Covid a fost pentru Carol şi bunica sa un bun prilej să înveţe ceva nou ca să nu se plictisească în casă.

Aşa au început să se plimbe cu metroul.

Carol şi bunica sa, Cătălina Pavlu, au început să colinde magistralele de metrou din Bucureşti.

Copilul a devenit mai mult decât un pasionat al magistralelor subterane.

Urmărea cu sufletul la gură orice informaţie despre noile linii care aveau să fie construite în fiecare sector al capitalei.

De la 4 ani, oferea necunoscuţilor informaţii despre cum să ajungă la destinaţie cu metroul

Bunica lui Carol povesteşte cum întâlneau în trenurile subterane diverşi străini care cereau indicaţii despre o direcţie anume.

Copilul se grăbea să le ofere toate amănuntele spre stupefacţia oamenilor care-l priveau uimiţi şi contrariaţi.

„Vă zic eu, fiţi atentă! O duce la hartă, bărbat,femeie şi zice: suntem aici, urmează aşa, urmează aşa…Ăia rămân destul de..Fiecare cu reacţia lui. Nu-i obligatoriu ca toată lumea să aprecieze. Unii sunt neîncrezători că se gândesc, măi, ce-i cu copilul ăsta?”, povesteşte bunica lui Carol, Cătălina Pavlu.

Poate să vorbească nonstop despre linii de metrou prezente, viitoare. Soarbe orice informaţie pe care o aude la televizor despre sistemul de trenuri subterane al Bucureştiului.

Ştie că liniile roşii de pe marginea şinelor sunt pile de încărcare, că vocea de la metrou care spune că „urmează staţia Tudor Arghezi” este diferită de celelalte, ştie pe care traseu mai circulă ultimele metrouri vechi, pe care Carol le consideră adevărate pericole.

N-a scăpat ocazia nici la finalul unui cros la care a participat în Bucureşti. I-a vorbit prezentatorului numai despre metrou.

Când se va face mare ştie cu siguranţă ce va face: va dezvolta reţeaua de trenuri subterane a României şi va uni toate oraşele între ele.

Carol vrea o carte cu istoria Metrorex

Pentru Carol, expresia: „Atenţie, se închid uşile!” nu este una oarecare. Este momentul în care se dă semnalul de intrare într-o lume care pare că vorbeşte numai pentru el.

Îşi doreşte  o carte cu istoria Metrorex, despre existenţa căreia doar a citit frânturi de informaţii. Până atunci, se consolează cu nişte şine de tren improvizate acasă pe care le-a întins prin toată casa, spre disperarea familiei.

Carol Gîrdan are două dorinţe: să găsească o carte cu istoria Metrorex şi să-l cunoască pe primarul care va extinde cel mai mult magistralele de metrou.

Copilul a fost ghidul nostru şi în mini-muzeul metroului bucureştean care se află la Străuleşti, unde se află componente de la origini, ba chiar şi primii tunicheţi de acces spre peroane.

Viitorul şi trecutul Metrorex sunt prezentate cu ajutorul unor planşe cu imagini ale viitoarelor magistrale şi cu acelea ale vechiului metrou.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un sibian a fost filmat pe schiuri prin oraș miercuri dimineața. „Unde mergi?” „La muncă!”

Un raton rupt de beat a vandalizat un magazin cu băuturi alcoolice şi apoi a adormit în baie

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Deputatul Marian Mina scrie care sunt „poruncile lui Ilie Bolojan” care i-au revoltat pe primarii din toate partidele
12:50
Deputatul Marian Mina scrie care sunt „poruncile lui Ilie Bolojan” care i-au revoltat pe primarii din toate partidele
ACTUALITATE Restricții de trafic impuse Șoseaua Mihai Bravu, din București. Până când este valabilă măsura impusă de Poliția Rutieră
12:20
Restricții de trafic impuse Șoseaua Mihai Bravu, din București. Până când este valabilă măsura impusă de Poliția Rutieră
AGRICULTURĂ Se vinde „monstrul” din agricultură: o remorcă cu peste 26 de tone duse fără probleme – prețul cerut surprinde
11:22
Se vinde „monstrul” din agricultură: o remorcă cu peste 26 de tone duse fără probleme – prețul cerut surprinde
ACTUALITATE Ai mâncat șnițele de post din Carrefour? Din ce sunt făcute, de fapt. Avem eticheta
11:20
Ai mâncat șnițele de post din Carrefour? Din ce sunt făcute, de fapt. Avem eticheta
ACTUALITATE Tabel salarii ideale | Ce salariu ar trebui să primești pentru meseria ta, în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrezi
10:46
Tabel salarii ideale | Ce salariu ar trebui să primești pentru meseria ta, în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrezi
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
10:02
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci la fel în fiecare zi?

