La 4 ani a început să înveţe tot ce ştie acum despre metrou, chiar înainte să înveţe să citească alfabetul. Carol Gîrdan are 9 ani şi este din Bucureşti.

Pandemia de Covid a fost pentru Carol şi bunica sa un bun prilej să înveţe ceva nou ca să nu se plictisească în casă.

Aşa au început să se plimbe cu metroul.

Carol şi bunica sa, Cătălina Pavlu, au început să colinde magistralele de metrou din Bucureşti.

Copilul a devenit mai mult decât un pasionat al magistralelor subterane.

Urmărea cu sufletul la gură orice informaţie despre noile linii care aveau să fie construite în fiecare sector al capitalei.

De la 4 ani, oferea necunoscuţilor informaţii despre cum să ajungă la destinaţie cu metroul

Bunica lui Carol povesteşte cum întâlneau în trenurile subterane diverşi străini care cereau indicaţii despre o direcţie anume.

Copilul se grăbea să le ofere toate amănuntele spre stupefacţia oamenilor care-l priveau uimiţi şi contrariaţi.

„Vă zic eu, fiţi atentă! O duce la hartă, bărbat,femeie şi zice: suntem aici, urmează aşa, urmează aşa…Ăia rămân destul de..Fiecare cu reacţia lui. Nu-i obligatoriu ca toată lumea să aprecieze. Unii sunt neîncrezători că se gândesc, măi, ce-i cu copilul ăsta?”, povesteşte bunica lui Carol, Cătălina Pavlu.

Poate să vorbească nonstop despre linii de metrou prezente, viitoare. Soarbe orice informaţie pe care o aude la televizor despre sistemul de trenuri subterane al Bucureştiului.

Ştie că liniile roşii de pe marginea şinelor sunt pile de încărcare, că vocea de la metrou care spune că „urmează staţia Tudor Arghezi” este diferită de celelalte, ştie pe care traseu mai circulă ultimele metrouri vechi, pe care Carol le consideră adevărate pericole.

N-a scăpat ocazia nici la finalul unui cros la care a participat în Bucureşti. I-a vorbit prezentatorului numai despre metrou.

Când se va face mare ştie cu siguranţă ce va face: va dezvolta reţeaua de trenuri subterane a României şi va uni toate oraşele între ele.

Carol vrea o carte cu istoria Metrorex

Pentru Carol, expresia: „Atenţie, se închid uşile!” nu este una oarecare. Este momentul în care se dă semnalul de intrare într-o lume care pare că vorbeşte numai pentru el.

Îşi doreşte o carte cu istoria Metrorex, despre existenţa căreia doar a citit frânturi de informaţii. Până atunci, se consolează cu nişte şine de tren improvizate acasă pe care le-a întins prin toată casa, spre disperarea familiei.

Carol Gîrdan are două dorinţe: să găsească o carte cu istoria Metrorex şi să-l cunoască pe primarul care va extinde cel mai mult magistralele de metrou.

Copilul a fost ghidul nostru şi în mini-muzeul metroului bucureştean care se află la Străuleşti, unde se află componente de la origini, ba chiar şi primii tunicheţi de acces spre peroane.

Viitorul şi trecutul Metrorex sunt prezentate cu ajutorul unor planşe cu imagini ale viitoarelor magistrale şi cu acelea ale vechiului metrou.

