Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția

14 ian. 2026, 13:45, Actualitate
Un copil de doar 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, singur, îmbrăcat sumar, după ce mama lui îl lăsase la grădiniță. Alerta la poliție a fost dată de o femeie care l-a zărit pe micuțul speriat, pe stradă. Oamenii legii l-au găsit pe minor, înghețat de frig, și a fost adus acasă. Reprezentanții grădiniței au realizat că micuțul lipsește abia când mama lui i-a contactat.

O mamă își lăsase băiețelul de 4 ani la grădiniță, dimineață, apoi s-a trezit cu poliția la ușă. Micuțul a fost zărit de o femeie pe străzile din Iași, în timp ce rătăcea singur, speriat, în papuci, fiind îmbrăcat sumar. Femeia a alertat poliția imediat, iar micuțul a fost preluat de oamenii legii și adus în sânul familiei. Incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, 13 ianuarie 2026, iar IPJ Iași a deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.

Mama copilului i-a sunat pe reprezentanții grădiniței, iar aceștia și-au dat seama de gravitatea problemei când au realizat că băiețelul de 4 ani nu se află în incinta instituției. Micuțul a fost găsit în zona Pieţei Chirilă din cartierul ieşean Tătăraşi. Pe Facebook, mama băiețelului a povestit ce s-a întâmplat în ziua de 13 ianuarie 2026. Reprezentanții grădiniței nu au anunțat-o că fiul ei a dispărut.

„Bună seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniță, iar fata la școala, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniștită știind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în ușă, când am deschis un echipaj de poliție cu copilul meu de 4 ani de mână!

Copilul a fost găsit în zona Piața Chirilă, de către un echipaj de poliție, iar pe această cale vreau să le mulțumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior și cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze strada. Am rămas șocată!! Nu primisem nici un apel de la grădiniță să mă înștiințeze că, copilul meu a dispărut. Am sunat eu grădința, și abia atunci au realizat!!! În fiecare zi, noi, părinții, ne lăsăm copiii în grija altora gândindu-ne că totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel și fel de lucruri.

Fiecare grădiniță are o responsabilitate, și se pare ca nu toate sunt competente. Scriu asta aici deoarece nu trebuie trecut cu vederea, așa ceva nu se iartă, nu este un simplu „s-a întâmplat”. În cazul de față este vorba despre grădinița cu program prelungit nr 6 Iași!!! Încă o dată mulțumesc Poliția Locală Iași! Nu îmi pot imagina ce s-ar fi putut întâmpla dacă acel echipaj nu era în preajmă!!”, a notat femeia, pe Facebook.

Având în vedere situația, poliția a deschis un dosar penal. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a anunțat demararea unei anchete.

Minorul a fost adus acasă de polițiști

Cristian Carp, unul dintre agenții care au găsit băiețelul de 4 ani, a explicat, pentru presa locală, cum a decurs intervenția.

„Eram în patrulare, și am fost sesizat de către o doamnă că un copil de 4 ani era înfrigurat și speriat, fără haine. Doamna îl bagase într-un magazin, pentru că era îmbrăcat sumar. În primă fază el nu coopera și am cautat să ne împrietenim cu el pentru a putea discuta. L-am dus la autospecială și am continuat să discutăm cu el. Am crezut că stă undeva prin apropiere, nu am bănuit că fugise de la grădiniță. Treptat am dialogat cu el și cam jumatate de ora am mers prin zonă, întrebându-l dacă recunoaște blocul, până am ajuns în fata blocului său.

Am intrat până la urmă în bloc și el a recunoscut ușa de la apartament. Mama lui a rămas perplex. Ne-a spus că l-a lăsat dimineață la grădiniță. A rămas șocată că l-am adus acasă. Bine că nu a avut de suferit și că totul s-a terminat cu bine”, a povestit polițistul pentru 7iasi.ro.

Sursă foto: Facebook

