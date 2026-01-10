Sfârșit tragic. Bărbat găsit decedat în râul Cricovul Dulce. Era dispărut de la o stână din Dâmbovița

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Butimanu au fost sesizați de o persoană cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 42 de ani, care lucra la o stână situată în afara localității Ungureni.

În urma sesizării, polițiștii au demarat căutările, fiind sprijiniți de un câine de serviciu, precum și de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița. Acțiunile s-au desfășurat atât în zona stânii, cât și în apropierea râului Cricovul Dulce, unde bărbatul a fost identificat în apă.

Bărbatul de 42 de ani a fost găsit decedat în râul Cricovul Dulce, Dâmbovița

Din nefericire, echipajele medicale ajunse la fața locului au constatat decesul acestuia.

La examinarea preliminară a corpului nu au fost identificate urme de violență sau alte leziuni. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.

