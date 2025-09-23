Un copil de șase ani a fost găsit MORT în cadă, la Timișoara. Zece minute fusese lăsat nesupravegheat

Un copil de şase ani a fost găsit mort în cadă, la Timișoara. Cel mic fusese lăsat nesupravegheat preț de zece minute. Lângă el a fost găsit şi un uscător de păr, băgat în priză. Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca acesta să se fi electrocutat.

Mama copilului i-a umplut cada celui mic și l-a lăsat nesupravegheat timp de 10 minute. Atunci când s-a întors l-a găsit pe micuț inconștient. Femeia a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Din nefericire, medicii care au ajuns la fața locului au constatat decesul.

„La data de 23 septembrie a.c., polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe bulevardul Liviu Rebreanu, fiul său de 6 ani, s-ar fi înnecat în baie.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că, lângă minor, în cadă, se afla și un uscător de păr”, se arată în comunicatul poliției.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

