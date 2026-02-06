Prima pagină » Actualitate » Un culturist a ajuns ajuns pe masa de operație după un exercițiu de forță cu 400 de kilograme

06 feb. 2026, 13:30, Actualitate
Un culturist a ajuns ajuns pe masa de operație după un exercițiu de forță cu 400 de kilograme
Un culturist brazilian a suferit o ruptură de tendon în timp ce se afla la sala de sport și încerca să ridice 400 de kilograme la presa pentru picioare.

Culturistul brazilian Ranieri Lopes Filho, în vârstă de 31 de ani, a suferit un accident teribil la sala de sport unde se antrena, în Teresina, Piaui.

Accidentul a avut loc în momentul în care acesta lucra la presa pentru picioare, folosind o greutate de 400 de kilograme, pe care o mai folosise și anterior în exercițiile sale. După două execuții, acesta a suferit o ruptură de tendon cvadriceps la piciorul drept.

”Mulți sportivi, chiar și persoane care nu fac sport de performanță, execută acest exercițiu cu o greutate similară sau mai mare. Nu este nimic ieșit din comun”, a explicat sportivul, care se antrenează de zece ani.

Incidentul a fost filmat în timp ce Ranieri Lopes Filho își înregistra antrenamentul. Imediat ce a avut loc accidentul, acesta a fost ajutat de cei prezenți în sala de antrenament, care au dat jos greutățile și i-au acordat primul ajutor.

Ulterior, sportivul a fost transportat la spital, unde a fost operat.

”Durerea de după operație a fost mai mare decât cea din momentul în care s-a întâmplat accidentul. Acum sunt bine”, a declarat acesta, potrivit rosario3.com.

Culturistul a explicat că recuperarea sa merge bine, însă va fi una de durată.

