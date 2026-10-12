Un Duster de poliție din Brașov a rămas blocat în betonul proaspăt turnat

Un accient rutier mai puțin obișnuit a avut loc în județul Brașov, după ce o mașină de poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o stradă.

Autospeciala de poliție a rămas „captivă” în betonul proaspăt turnat, după ce agentul de la volan a vrut să ocolească o coloană.

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Imaginile au devenit virale pe internet.

Poliția Brașov a reacționat cu umor pe rețelele sociale și a recunoscut greșeala șoferului.

Explicația este că echipajul se grăbea să ajungă la un accident grav produs pe DN13.

Mașina nu a fost avariată, iar betonul a fost îndreptat înainte să se întărească.

Sursa foto: Facebook Poliția Brașov