Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ

Maya Radu
15 ian. 2026, 13:44, Actualitate
Un incident grav s-a petrecut într-o unitate de învățământ din orașul Găești, județul Dâmbovița, unde un elev a fost agresat fizic chiar în incinta Liceului „Iordache Golescu”.

Polițiștii au fost alertați de directorul unității de învățământ, care a semnalat faptul că un elev a fost lovit de o persoană din afara școlii. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 19 ani ar fi pătruns în incinta liceului și l-ar fi agresat pe un elev de 17 ani, folosind un obiect contondent, respectiv o bâtă de baseball.

În urma agresiunii, elevul rănit a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Agresorul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, urmând ca ancheta să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

