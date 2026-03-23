Un elev de 14 ani din Târgu Jiu a susținut etapa națională a Olimpiadei de Informatică direct din spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală

Darius Andrei Tănăsoiu, un elev de 14 ani din Târgu Jiu, a susținut, luni, etapa națională a Olimpiadei de Informatică direct din salonul de spital, unde era internat după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Băiatul nu a vrut să renunțe ușor la competiție, mai ales că se pregătise un an întreg pentru ea, astfel că a primit permisiunea să lucreze la problemele de concurs sub supravegherea unei comisii, chiar în secția de Chirurgie.

„Este a treia participare la o olimpiadă naţională. Am luat şi menţiune şi locul II, în clasa a V-a. Anul acesta sper la o medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost cam greu, dar a trebuit să particip, pentru că de aceea am muncit. Este materia mea preferată, informatica. Îmi doresc să particip la mai multe olimpiade şi concursuri şi să am rezultate mai bune”, a declarat Darius.

Reprezentanții spitalului au lăudat curajul băiatului, efortul său fiind susținut de cadrele medicale, care au asigurat condițiile necesare pentru ca el să poată să susțină acest examen, notează B1 TV.

„Prin determinarea sa şi pasiunea de care dă mereu dovadă, Darius a reuşit să facă imposibilul posibil, aşa că, în dimineaţa zilei de astăzi, alături de o comisie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, care l-a supravegheat, Darius a susţinut etapa naţională a acestei olimpiade chiar din salonul unde este internat. Efortul acestui copil, care nu are decât 14 ani, merită respectul întregii comunităţi şi arată că adevăraţii campioni nu sunt doar cei care câştigă medalii, ci, mai ales, aceia care au curajul să meargă mai departe atunci când cel mai la îndemână ar fi fost să renunţe”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Mihaela Ţicleanu.

Autorul mai recomandă:

