Prima pagină » Actualitate » Un experiment cu rezultate îngrijorătoare. Algoritmii Linkedin ar discrimina femeile

Un experiment cu rezultate îngrijorătoare. Algoritmii Linkedin ar discrimina femeile

Rene Pârșan
09 dec. 2025, 17:45, Actualitate
Un experiment cu rezultate îngrijorătoare. Algoritmii Linkedin ar discrimina femeile

Un experiment recent pe LinkedIn a stârnit controverse în rândul utilizatorilor platformei. O jurnalistă și-a schimbat genul profilului din feminin în masculin și a observat o creștere semnificativă a vizibilității postărilor sale. Potrivit The Telegraph, acest test ridică întrebări serioase despre posibila discriminare de gen în algoritmii rețelei sociale profesionale.

Lucy Tobin, o jurnalistă premiată și autoare a opt cărți, a decis să testeze teoria conform căreia LinkedIn ar favoriza profilurile masculine. Ea și-a schimbat genul profilului din feminin în masculin, fără a modifica conținutul sau stilul postărilor.

Rezultatele au fost surprinzătoare

În doar o săptămână, impresiile postărilor sale au crescut cu 2.235%, iar numărul de urmăritori a crescut cu 3,3%. O postare despre antreprenorii din Dubai a ajuns la peste 250.000 de vizualizări, în timp ce o postare similară făcută anterior ca femeie primise doar 25.000 de vizualizări.

„În cele șapte zile de după ce mi-am schimbat sexul online, LinkedIn a spus că impresiile mele au crescut cu 2.235%, iar numărul de urmăritori a crescut cu 3,3%, ajungând la peste 7.000”, a declarat Lucy Tobin.

LinkedIn respinge acuzațiile, dar datele ridică semne de întrebare. Tobin nu este singura care a observat acest fenomen. Alte femei au raportat creșteri similare ale vizibilității după ce și-au schimbat genul profilului.

Antreprenoarele Cindy Gallop și Jane Evans au realizat un experiment mai controlat, postând simultan același conținut cu doi bărbați, Matt Lawton și Stephen McGinnis. Deși femeile aveau profiluri mult mai mari, postările bărbaților au ajuns la un procent mult mai mare din urmăritorii lor.

Felicity Menzies, o altă utilizatoare cu peste 45.000 de conexiuni, a analizat datele privind numărul de cititori și implicare în funcție de utilizarea limbajului masculin sau feminin în postări.

LinkedIn neagă acuzațiile de discriminare

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Algoritmii noștri nu folosesc sexul ca semnal de clasament, iar schimbarea sexului în profilul dvs. nu afectează modul în care conținutul dvs. apare în căutări sau în flux. Evaluăm periodic sistemele noastre pentru milioane de postări, inclusiv verificări pentru disparități legate de gen, alături de recenzii continue și feedback de la membri.”

Aceste descoperiri ridică întrebări serioase despre impactul potențial al algoritmilor LinkedIn asupra oportunităților profesionale. Cu peste trei milioane de angajări anuale prin intermediul platformei și aproximativ 75% dintre recrutori folosind LinkedIn în mod regulat, o vizibilitate redusă pentru femeile profesioniste ar putea avea consecințe semnificative.

Jessica Valin, director general al firmei de branding MikeTeevee, explică: „Când femeile raportează o creștere a implicării în momentul în care se prezintă ca bărbați, uneori cu peste 1.000%, problema nu este comportamentul individual, ci tiparele pe baza cărora sunt antrenate platformele noastre.”

Algoritmii pot amplifica prejudecățile

Experimentele de pe LinkedIn evidențiază o problemă mai amplă legată de inteligența artificială și modul în care aceasta este antrenată. Algoritmii învață din datele generate de utilizatori, care pot reflecta prejudecățile existente în societate.

„Algoritmii învață din datele pe care le generăm colectiv, iar aceste date reflectă în continuare o lume în care vocile masculine au fost, din punct de vedere istoric, centrate și recompensate”, adaugă Valin. Cu aproximativ 57% dintre cei 1,3 miliarde de utilizatori LinkedIn fiind bărbați, există riscul ca sistemul să continue să amplifice semnalele masculine.

Recomandarea autorului: Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”

Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă

Recomandarea video

Citește și

UTILE Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
18:19
Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
VIDEO Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
18:03
Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
UTILE Localitatea din România cu cele mai ieftine imobiliare în decembrie 2025: O garsonieră costă doar 4.990 €
17:13
Localitatea din România cu cele mai ieftine imobiliare în decembrie 2025: O garsonieră costă doar 4.990 €
EXTERNE Ce au putut găși vameșii spanioli în valiza unui român. Când au desfăcut geamantanul, au crezut că nu văd bine
16:53
Ce au putut găși vameșii spanioli în valiza unui român. Când au desfăcut geamantanul, au crezut că nu văd bine
ULTIMA ORĂ A murit Radu Theodoru, generalul bănuit că voia să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Avea 101 ani. Unde va fi înmormântat
16:32
A murit Radu Theodoru, generalul bănuit că voia să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Avea 101 ani. Unde va fi înmormântat
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cutremurele care au loc pe Lună ar putea schimba viitoarele misiuni NASA
DEZVĂLUIRI Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
18:37
Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
EXTERNE O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
18:20
O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
FOTO Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
18:03
Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
FLASH NEWS De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
17:52
De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
FLASH NEWS Nicușor Dan, despre o eventuală fragmentare a coaliției de guvernare: „Partidele trebuie să se raporteze la interesul public”
17:52
Nicușor Dan, despre o eventuală fragmentare a coaliției de guvernare: „Partidele trebuie să se raporteze la interesul public”
FLASH NEWS După ce ieri a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, Nicușor Dan revine azi și spune că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”
17:48
După ce ieri a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, Nicușor Dan revine azi și spune că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”

Cele mai noi