Un experiment cu rezultate îngrijorătoare. Algoritmii Linkedin ar discrimina femeile

Un experiment recent pe LinkedIn a stârnit controverse în rândul utilizatorilor platformei. O jurnalistă și-a schimbat genul profilului din feminin în masculin și a observat o creștere semnificativă a vizibilității postărilor sale. Potrivit The Telegraph, acest test ridică întrebări serioase despre posibila discriminare de gen în algoritmii rețelei sociale profesionale.

Lucy Tobin, o jurnalistă premiată și autoare a opt cărți, a decis să testeze teoria conform căreia LinkedIn ar favoriza profilurile masculine. Ea și-a schimbat genul profilului din feminin în masculin, fără a modifica conținutul sau stilul postărilor.

Rezultatele au fost surprinzătoare

În doar o săptămână, impresiile postărilor sale au crescut cu 2.235%, iar numărul de urmăritori a crescut cu 3,3%. O postare despre antreprenorii din Dubai a ajuns la peste 250.000 de vizualizări, în timp ce o postare similară făcută anterior ca femeie primise doar 25.000 de vizualizări.

„În cele șapte zile de după ce mi-am schimbat sexul online, LinkedIn a spus că impresiile mele au crescut cu 2.235%, iar numărul de urmăritori a crescut cu 3,3%, ajungând la peste 7.000”, a declarat Lucy Tobin.

LinkedIn respinge acuzațiile, dar datele ridică semne de întrebare. Tobin nu este singura care a observat acest fenomen. Alte femei au raportat creșteri similare ale vizibilității după ce și-au schimbat genul profilului.

Antreprenoarele Cindy Gallop și Jane Evans au realizat un experiment mai controlat, postând simultan același conținut cu doi bărbați, Matt Lawton și Stephen McGinnis. Deși femeile aveau profiluri mult mai mari, postările bărbaților au ajuns la un procent mult mai mare din urmăritorii lor.

Felicity Menzies, o altă utilizatoare cu peste 45.000 de conexiuni, a analizat datele privind numărul de cititori și implicare în funcție de utilizarea limbajului masculin sau feminin în postări.

LinkedIn neagă acuzațiile de discriminare

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Algoritmii noștri nu folosesc sexul ca semnal de clasament, iar schimbarea sexului în profilul dvs. nu afectează modul în care conținutul dvs. apare în căutări sau în flux. Evaluăm periodic sistemele noastre pentru milioane de postări, inclusiv verificări pentru disparități legate de gen, alături de recenzii continue și feedback de la membri.”

Aceste descoperiri ridică întrebări serioase despre impactul potențial al algoritmilor LinkedIn asupra oportunităților profesionale. Cu peste trei milioane de angajări anuale prin intermediul platformei și aproximativ 75% dintre recrutori folosind LinkedIn în mod regulat, o vizibilitate redusă pentru femeile profesioniste ar putea avea consecințe semnificative.

Jessica Valin, director general al firmei de branding MikeTeevee, explică: „Când femeile raportează o creștere a implicării în momentul în care se prezintă ca bărbați, uneori cu peste 1.000%, problema nu este comportamentul individual, ci tiparele pe baza cărora sunt antrenate platformele noastre.”

Algoritmii pot amplifica prejudecățile

Experimentele de pe LinkedIn evidențiază o problemă mai amplă legată de inteligența artificială și modul în care aceasta este antrenată. Algoritmii învață din datele generate de utilizatori, care pot reflecta prejudecățile existente în societate.

„Algoritmii învață din datele pe care le generăm colectiv, iar aceste date reflectă în continuare o lume în care vocile masculine au fost, din punct de vedere istoric, centrate și recompensate”, adaugă Valin. Cu aproximativ 57% dintre cei 1,3 miliarde de utilizatori LinkedIn fiind bărbați, există riscul ca sistemul să continue să amplifice semnalele masculine.

