Prima pagină » EXCLUSIV » Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”

Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”

Cristian Lisandru
19 oct. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant”

În spațiul public se discută foarte intens, în ultima perioadă, despre hărțuire, fie că este vorba despre locul de muncă, fie de viața personală a unei persoane. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat o companie din România cu o amendă drastică, într-un astfel de caz, iar speța a ajuns până la Curtea de Apel București.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – a precizat că, potrivit legislației din România, există două tipuri de hărțuire.

  • Hărțuirea simplă, prevăzută de art. 2 alin. 5 din OUG 137 privind combaterea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
  • Hărțuirea morală la locul de muncă, așa cum este definită de Legea 167/2020, legea care a adăugat această formă de hărțuire în corpul OG 137/2000.

„În continuare, ne vom referi doar la hărțuirea simplă. Din perspectivă legală, a OG 137/2000, constituie hărțuire orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”

„De esența hărțuirii este exact acest cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv care se creează în baza unui criteriu protejat”, mai precizează Cristian Jura, „unul dintre criteriile amintite mai sus”.

La solicitarea Gândul, Cristian Jura a explicat ce înseamnă cadrul „intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”, dând ca exemplu o decizie recentă a CNCD, într-un astfel caz, speța ajungând pe masa judecătorilor de la Currtea de Apel București (CAB).

O să răspund foarte concret la această întrebare, cu exemple dintr-o Decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, decizie menținută printr-o Hotărâre a Curții de Apel București, o hotărâre foarte recentă.

Se circumscriu unei fapte de hărțuire următoarele elemente:

  • Faptul că un angajat nu semnează fișa postului pentru o perioadă lungă de timp, peste 2 ani în cazul nostru, iar angajatorul susține că acest fapt ține de organizarea internă a unui societăți. De asemenea, angajatorul nu demonstrează că toți angajații aflați în situație comparabilă se aflau în aceeași situație cu fișa portului nesemnată;
  • Faptul că o persoană nu primește o mărire de salariu pentru faptul că a fost sancționată, dacă regulamentul intern al angajatorului nu prevede un astfel de criteriu pentru calcularea punctajului necesar pentru a beneficia de o mărire de salariu;
  • Sesizări constante referitoare la lipsa de obiectivitate a unei persoane care are atribuții de evaluare. Angajatorului îi revine obligația să dovedească că evaluarea profesională are loc în condiții obiectivitate, cu aplicarea acelorași criterii tuturor persoanelor aflate în situații comparabile;
  • Faptul că unei persoane îi este solicitat să facă rapoarte zilnice de activitate, în condițiile în care celorlalți colegi nu le este solicitat acest lucru. Acest fapt trebuie probat de angajator;
  • Evaluarea activității zilnice a unei persoane nu trebuie făcută prin impunerea unor sarcini suplimentare care pot conduce la un volum de muncă și mai mare decât cel de care se plânge deja un angajat.

În cauza de mai sus, criteriu care a fost invocat și reținut de către Consiliul pentru Combaterea Discriminării și de către instanță a fost criteriul de gen, în sensul că persoane hărțuită era femeie, în timp ce restul colegilor erau bărbați, iar atmosfera degradantă, umilitoare sau ostilă a fost îndreptată doar împotriva persoanei de sex feminin”, a declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

„Atât angajatorul, cât și angajatul se pot regăsi într-o situație dificilă

Cristian Jura a mai menționat că, în acest caz, o mare companie din România a fost sancționată cu o amendă de 20.000 lei, iar amenda a fost confirmată de instanța de judecată, în primă fază a procesului.

Precizez că a fost aplicată o amendă contravențională de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cuantum de 20.000 lei, amendă confirmată și de instanța de judecată.

Hotărârea Curții de Apel este supusă căilor de atac, dar chiar și în acest context aduce clarificări importante în ceea ce privește hărțuirea la locul de muncă.

Trăim într-o epocă în care accesul la informație este foarte facil, ba mai mult avem diferite aplicații de AI la care apelează tot mai multe persoane pentru sfaturi, inclusiv sfaturi juridice.

Este important să existe o corelație între contractul individual de muncă, fișa postului, evaluările care se fac. În lipsa acestor corelații, în lipsa unor documente semnate de către părți, atât angajatorul, cât și angajatul se pot regăsi într-o situație dificilă”,  a mai spus Cristian Jura, membru CNCD, în excusivitate pentru Gândul.

Sursa foto angajat la birou – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO EXCLUSIV STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
06:30
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
EXCLUSIV Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
06:00
Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
VIDEO EXCLUSIV IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
13:46
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
EXCLUSIV Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site
10:58, 17 Oct 2025
Gândul a scris, Guvernul a reacționat. Declarațiile de avere și de interese ale Dianei Buzoianu, ministra Mediului, au fost publicate pe site
EXCLUSIV Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, Gândul publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. Patru de la PSD, doi de la USR și doi de la PNL / UPDATE: Guvernul a publicat azi documentele a încă cinci miniștri, după ce Gândul a semnalat neregulile
09:00, 17 Oct 2025
Până la „lista rușinii” cu datornicii la stat, dorită de Bolojan, Gândul publică „lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea. Patru de la PSD, doi de la USR și doi de la PNL / UPDATE: Guvernul a publicat azi documentele a încă cinci miniștri, după ce Gândul a semnalat neregulile
EXCLUSIV Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”
05:00, 17 Oct 2025
Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan. „Acum nu mai ești milionar?!”
Mediafax
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului
Mediafax
Verdictul Inspectoratului de Stat în Construcţii. Blocul din Rahova trebuie demolat
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Şedinţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Prefect: "Pregătim terenul pentru demolare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Avertisment pentru cei care au bani la bancă. Risc major pentru economii: Nu sunt atât de siguri pe cât par
Evz.ro
Cele mai cochete zodii. Cine se remarcă prin imagine
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Cum a renunţat Victor Babeş la teatru pentru medicină, după moartea surorii sale. A făcut apoi istorie, devenind părintele medicinei moderne care a salvat multe vieţi
ACTUALITATE Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
07:41
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
IMOBILIARE Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
07:26
Orașul cu cea mai ieftină chirie din România: 500 lei/lună acum, în octombrie 2025
ACTUALITATE 19 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Evander Holyfield împlinește 63 de ani. Filaret devine prima gară a Bucureștilor
07:15
19 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Evander Holyfield împlinește 63 de ani. Filaret devine prima gară a Bucureștilor
ACTUALITATE Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat”
06:00
Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat”
METEO Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
05:00
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather