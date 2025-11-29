Statul din Europa în care se găsește cea mai periculoasă pârtie de schi. Este dedicată celor experimentați

V-ați gândit că ar fi momentul să vă rezervați o vacanță de câteva zile peste hotare, cu gândul de a schia și de a vă bucura de iarnă? Există și zone care pot fi abordate de pasionații sporturilor de iarnă, dar care sunt experimentați, au condiție fizică și sunt foarte atenți. De exemplu, există un stat din Europa în care se găsește cea mai periculoasă pârtie de schi. Activitatea poate deveni o reală provocare chiar și pentru cei care au ani de experiență pe schiuri și placa de snowboard.

Europa ascunde o multitudine de „comori” naturale care așteaptă să fie descoperite de toți turiștii curioși. Desigur, anumite zone ar trebui vizitate cu atenție sporită, iar practicarea anumitor activități ar trebui să se desfășoare în condiții de siguranță. Acum că iarna aproape a sosit, iar în anumite zone europene s-au așternut primii fulgi de nea, unii dintre pasionații sporturilor de iarnă se pregătesc de rezervări.

Pe listă se află locații celebre din Europa, inclusiv cele din România. Din clasament fac parte stațiuni precum Rânca și Straja, Kopaonik (Serbia), Cortina d’Ampezzo (Italia), Spindleruv Mlyn (Republica Cehă), Jahorina (Bosnia), Bialka Tatrzanska (Polonia), precum și Bansko (Bulgaria). Totuși, niciuna dintre cele menționate nu deține titlul de „cea mai periculoasă pârtie de schi”.

Unde se află cea mai periculoasă pârtie de schi din Europa

Cea mai periculoasă pârtie de schi se află în Elveția și poartă denumirea de Mur Suisse („Peretele Elvețian”). Pârtia se găsește în zona stațiunii elvețiene Les Crosets, în cantonul Valais, și coboară spre Avoriaz (Franța), arată Blick.ch. Din acest motiv poartă și denumirea de „Zidul”.

Pârtia poate deveni o provocare chiar și în cazul celor mai experimentați împătiți ai sporturilor de iarnă. Deși peisajul pare desprins din basm, activitatea poate deveni primejdioasă, având în vedere că pârtia prezintă creste abrupte de până la 2 metri înălțime. Pârtia are o lungime de 1,3 kilometri și începe de la altitudinea de 2.151 de metri.

Sursă foto: Mediafax