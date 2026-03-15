Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi

Alfredo Bozalongo, expert în nutriție, a dezvăluit exact ce mănâncă într-o singură zi pentru a rămâne „sătul și cu un nivel ridicat de energie”, potrivit La Razon.

Expertul începe cu micul dejun, care în cazul său servește și ca pregătire pentru antrenament. „Dacă aș vrea să slăbesc rapid kilogramele în plus pentru a arăta și a mă simți cât mai bine, asta aș mânca într-o zi”, explică el. Prima sa recomandare este simplă. „O cafea bună, tare – adăugați doar o linguriță de ulei de cocos extravirgin.” El explică faptul că acest ingredient oferă energie imediată, fără a provoca creșteri semnificative ale nivelului de zahăr din sânge.

După prima masă, Bozalongo subliniază importanța punerii în mișcare a corpului. „Apoi e timpul să-ți miști corpul și să-ți câștigi hrana”, spune ea. În cazul ei, optează pentru exerciții aerobice. „Am alergat puțin”, notează ea, subliniind că activitatea fizică este o parte integrantă a oricărei strategii care vizează pierderea eficientă în greutate.

Următorul moment cheie vine după antrenament. „Post-antrenament sunt ouă cu burgeri de vită organică și avocado”, spune el. În opinia sa, combinația de proteine ​​și grăsimi sănătoase ajută la prelungirea senzației de sațietate. „Mă vor menține sătul și cu un nivel ridicat de energie, astfel încât să pot fi productiv și concentrat pentru tot restul zilei”, explică el.

Pe măsură ce orele trec, nutriționistul introduce o scurtă pauză pentru rehidratarea organismului. „După-amiaza, după câteva ore de lucru la soare, un pahar mic de apă de cocos cu gheață pentru a se împrospăta și rehidrata”, explică el. Pentru el, gesturile mici de acest gen permit organismului să-și mențină echilibrul fără a recurge la alimente ultra-procesate sau băuturi zaharoase.

Ziua se încheie cu o cină matinală și simplă. „Cu cel puțin trei ore înainte de culcare”, specifică el. De data aceasta, optează pentru o salată rapidă cu roșii, avocado și diverse legume, la care adaugă „proteine ​​sub formă de ton, sardine și parmezan”. În cele din urmă, preparatul este completat cu ulei de măsline extravirgin și un desert care combină iaurtul cu proteine, colagen, fructe, nuci și miere.

