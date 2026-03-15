Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi

15 mart. 2026, 13:40, Actualitate
Alfredo Bozalongo, expert în nutriție, a dezvăluit exact ce mănâncă într-o singură zi pentru a rămâne „sătul și cu un nivel ridicat de energie”, potrivit La Razon.

Expertul începe cu micul dejun, care în cazul său servește și ca pregătire pentru antrenament. „Dacă aș vrea să slăbesc rapid kilogramele în plus pentru a arăta și a mă simți cât mai bine, asta aș mânca într-o zi”, explică el. Prima sa recomandare este simplă. „O cafea bună, tare – adăugați doar o linguriță de ulei de cocos extravirgin.” El explică faptul că acest ingredient oferă energie imediată, fără a provoca creșteri semnificative ale nivelului de zahăr din sânge.

După prima masă, Bozalongo subliniază importanța punerii în mișcare a corpului. „Apoi e timpul să-ți miști corpul și să-ți câștigi hrana”, spune ea. În cazul ei, optează pentru exerciții aerobice. „Am alergat puțin”, notează ea, subliniind că activitatea fizică este o parte integrantă a oricărei strategii care vizează pierderea eficientă în greutate.

Următorul moment cheie vine după antrenament. „Post-antrenament sunt ouă cu burgeri de vită organică și avocado”, spune el. În opinia sa, combinația de proteine ​​și grăsimi sănătoase ajută la prelungirea senzației de sațietate. „Mă vor menține sătul și cu un nivel ridicat de energie, astfel încât să pot fi productiv și concentrat pentru tot restul zilei”, explică el.

Pe măsură ce orele trec, nutriționistul introduce o scurtă pauză pentru rehidratarea organismului. „După-amiaza, după câteva ore de lucru la soare, un pahar mic de apă de cocos cu gheață pentru a se împrospăta și rehidrata”, explică el. Pentru el, gesturile mici de acest gen permit organismului să-și mențină echilibrul fără a recurge la alimente ultra-procesate sau băuturi zaharoase.

Ziua se încheie cu o cină matinală și simplă. „Cu cel puțin trei ore înainte de culcare”, specifică el. De data aceasta, optează pentru o salată rapidă cu roșii, avocado și diverse legume, la care adaugă „proteine ​​sub formă de ton, sardine și parmezan”. În cele din urmă, preparatul este completat cu ulei de măsline extravirgin și un desert care combină iaurtul cu proteine, colagen, fructe, nuci și miere.

Eric Topol, expert în longevitate, recomandă dieta infailibilă pentru a trăi peste 100 de ani

VIDEO Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
13:25
Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
RĂZBOI Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
12:44
Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
EXTERNE Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
12:44
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
INEDIT Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, „un adevărat iad”. Leagă două oceane și durează peste 100 de ore
12:15
Cea mai lungă călătorie cu autobuzul din lume, „un adevărat iad”. Leagă două oceane și durează peste 100 de ore
CINEMA Premiile Oscar, ediția a 98-a. Filmul care a bătut toate recordurile din istorie: este nominalizat la 16 categorii
12:12
Premiile Oscar, ediția a 98-a. Filmul care a bătut toate recordurile din istorie: este nominalizat la 16 categorii
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Câinii Golden Retriever și oamenii au mai multe în comun decât am fi crezut
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
13:49
AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”
VIDEO Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
13:27
Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
VIDEO Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
12:22
Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski, „cel mai bun agent de vânzări din istorie”, a plecat din România cu buzunarele pline
APĂRARE Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele. Cercetătorii americani au dezvăluit vulnerabilitățile sistemelor autonome de urmărire
11:59
Umbrela care poate fi folosită pentru a doborî dronele. Cercetătorii americani au dezvăluit vulnerabilitățile sistemelor autonome de urmărire
INEDIT Un antreprenor din domeniul tehnologiei a folosit ChatGPT ca să creeze un vaccin anti-cancer pentru câinele său. Descoperirea ar putea ajuta oamenii
11:49
Un antreprenor din domeniul tehnologiei a folosit ChatGPT ca să creeze un vaccin anti-cancer pentru câinele său. Descoperirea ar putea ajuta oamenii
ECONOMIE Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum
11:38
Românii trec printr-o nouă scumpire. Întreținerea la bloc va crește, cât vor plăti acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe