Rene Pârșan
04 dec. 2025, 11:52, Actualitate
Un fermier din Galați a încercat să se sinucidă cu arma din dotare, un asomator
Foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Un inginer agronom şi fermier a fost descoperit împuşcat în cap cu un asomator de fiica sa, într-o magazie din localitatea Piscu, judeţul Galaţi. Bărbatul de 57 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, unde se află intubat. Starea sa este critică, iar medicii sunt rezervați în cazul deznodământului.

Fiica bărbatului a dat peste tatăl său, care avea o rană la nivelul capului. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Deocamdată, nimeni nu înţelege ce l-ar fi putut determina pe fermier să îşi pună capăt zilelor, notează Observator.

La data de 4 decembrie 2025, ora 07.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către o femeie din localitatea Piscu, județul Galați, cu privire la faptul că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare.

