Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare

Avocatul Sebastian Feleceanu, care care și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată și a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, s-a ascuns de polițiștii care au mers la el acasă ca să pună în aplicare mandatul de arestare. Bărbatul a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia.

Avocatul din Iași a fost acuzat în anul 2021 că și-a omorât iubita după ce a aruncat-o de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru al familiei. Deși, pe toată perioada procesului, Feleceanu a susținut că Monica Cioată „s-a sinucis”, inculpatul s-a contrazis și a mințit în permanență. IPJ Iași a anunțat că miercuri polițiștii din cadrul Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale Iași au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei, doar că bărbatul nu a fost găsit acasă.

Sebastian Feleceanu a fost găsit după ce dispoziivul de monitorizare montat asupra sa ar fi generat o alertă de îndepărtare. Acesta a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia și a fost dus la sediul IPJ din Iași și ulterior la Penitenciarul Iași pentru a-și executa pedeapsa. Pe lângă cei 23 de ani de închisoare, Felecanu urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale, potrivit informațiilor făcute publice de avocatul Adrian Cuculis.

