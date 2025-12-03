Prima pagină » Actualitate » Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare

03 dec. 2025, 22:05, Actualitate
Unde s-a ascuns avocatul care și-a aruncat iubita pe geam de polițiștii care au venit să-l ducă la închisoare

Avocatul Sebastian Feleceanu, care care și-a aruncat pe fereastră iubita însărcinată și a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat, s-a ascuns de polițiștii care au mers la el acasă ca să pună în aplicare mandatul de arestare. Bărbatul a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia.

Avocatul din Iași a fost acuzat în anul 2021 că și-a omorât iubita după ce a aruncat-o de la etajul 6 al unui bloc, a fost condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru al familiei. Deși, pe toată perioada procesului, Feleceanu a susținut că Monica Cioată „s-a sinucis”, inculpatul s-a contrazis și a mințit în permanență. IPJ Iași a anunțat că miercuri polițiștii din cadrul Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigații Criminale Iași au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei, doar că bărbatul nu a fost găsit acasă.

Sebastian Feleceanu a fost găsit după ce dispoziivul de monitorizare montat asupra sa ar fi generat o alertă de îndepărtare. Acesta a fost găsit într-un depozit din scara blocului în care locuia și a fost dus la sediul IPJ din Iași și ulterior la Penitenciarul Iași pentru a-și executa pedeapsa. Pe lângă cei 23 de ani de închisoare, Felecanu urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale, potrivit informațiilor făcute publice de avocatul Adrian Cuculis.

Cele mai noi