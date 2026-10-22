Ambasada României în SUA aduce un omagiu unei doctorițe românce, care a resuscitat un om căzut în Aeroportul Miami

Ambasada României în Statele Unite ale Americii a adus un omagiu doctoriței românce Elena Sumanariu, originară din Botoșani și stabilită profesional în Marea Britanie, după ce aceasta a salvat viața unui bărbat care a suferit un stop cardiac pe Aeroportul Internațional din Miami. Medicul se afla în vacanță în SUA când a intervenit de urgență și a început manevrele de resuscitare.

Medicul român a intervenit fără ezitare

Potrivit mesajului publicat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii, Elena Sumanariu se afla pe Aeroportul Internațional din Miami când a observat că un bărbat s-a prăbușit în urma unui stop cardiac. Doctorița a intervenit imediat, a început manevrele de resuscitare cardiopulmonară (CPR) și a contribuit la salvarea vieții acestuia.

„A venit în America pentru o vacanță. A ajuns să-i ofere unui străin o a doua șansă la viață”, se arată în mesajul dedicat medicului român.

Intervenția sa a fost apreciată și de compania American Airlines, care i-a transmis o scrisoare de mulțumire pentru gestul său.

„Uneori, excelența românească pur și simplu salvează o viață”

Povestea medicului originar din Botoșani a fost prezentată drept un exemplu de profesionalism și solidaritate.

„Uneori, excelența românească nu ajunge în prim-plan prin câștigarea unor premii sau doborârea unor recorduri. Uneori, pur și simplu salvează o viață”, transmite mesajul.

Elena Sumanariu profesează în Marea Britanie, iar gestul său din aeroportul american a fost descris ca un moment de mândrie pentru comunitatea românească.

„O doctoriță româncă. Un gest extraordinar de umanitate. Un moment de mândrie pentru noi toți”, se mai arată în mesajul dedicat acesteia.