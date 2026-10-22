Prima pagină » Actualitate » Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Salarizarea și majorarea unor sporuri, printre revendicări

Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Salarizarea și majorarea unor sporuri, printre revendicări

Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Salarizarea și majorarea unor sporuri, printre revendicări
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Reprezentanții angajaților din familia ocupațională AOPSN au trimis, pe 21 octombrie, adrese oficiale premierului Luca Niculescu și ministrului de Interne, Marian Neacșu. Aceștia solicită discuții pentru adoptarea unor măsuri legislative și fiscal-bugetare în beneficiul angajaților, personalului contractual și pensionarilor militari. Salarizarea și majorarea unor sporuri se află printre revendicări.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC), care are aproximativ 40.000 de membri, afirmă că este singura federație sindicală reprezentativă în sectorul „Ordine publică și apărare națională”. Sindicaliștii reclamă nemulțumiri legate de drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor, personalului contractual și pensionarilor militari. Sindicaliștii solicită o întâlnire de urgență cu premierul și ministrul de Interne, invocând și tensiunile geopolitice și militare de la granița României și din Orientul Mijlociu.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Foto: Mediafax Foto

Sindicaliștii susțin că revendicările lor contribuie la consolidarea sistemului de apărare și ordine publică. Aceștia reclamă lipsa actualizării pensiilor militare în ultimii 2 ani și cer măsuri pentru păstrarea personalului experimentat în sistem. Sindicaliștii susțin că este nevoie de „predictibilitate în salarizare, carieră și pensionare”.

Care sunt revendicările

FSNPPC reclamă salariile mici și neaplicarea la timp a Legii salarizării. Potrivit federației, problemele îngreunează păstrarea angajaților cu experiență și atragerea tinerilor, în condițiile unui deficit de personal de circa 20%. Totodată, sindicaliștii reclamă acordarea unor drepturi financiare diminuate de mai mulți ani, calculate prin raportare la salarii care nu respectă prevederile Legii 153/2017 și nivelul salariului minim brut.

Sindicaliștii cer actualizarea sporurilor, indemnizațiilor, primelor și compensației pentru chirie, în funcție de salariile prevăzute de Legea 153/2017. Ei solicită și un „spor de cazarmă / unitate” pentru personalul contractual, precum și încadrarea acestuia în grupe de muncă adaptate riscurilor profesionale.

Aceștia cer actualizarea normei de hrană în funcție de prețurile de consum și costul zilnic al vieții. Ei solicită și majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică la nivelul maxim prevăzut de Legea 153/2017. Totodată, ei cer un nou „Statut al polițistului” și un „Ghid al carierei”, adaptate schimbărilor din ultimii 24 de ani. Ei avertizează că aproximativ 13.000 de angajați ai M.A.I. îndeplinesc deja condițiile de pensionare, iar lipsa predictibilității salariale și legislative ar putea agrava deficitul de personal.

„Considerațiile solicitării noastre privesc:

  • salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării, la termenele prevăzute, a Legii-cadru nr. 153/2017 – Anexele VI și VIII, referitoare la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională; drept urmare, retenția personalului experimentat, respectiv atragerea în sistem a tinerilor, sunt deficitare, fapt care afectează dinamica de pesonal și capacitatea operațională (deficit de circa 20%);

  • acordarea, de mai mulți ani, a unor drepturi financiare diminuate, prin raportarea acestora la un cuantum al salariului de funcție/de bază necorelat cu Legea 153/2017 și cu salariul minim brut pe economie;

  • actualizarea, la prima rectificare bugetară, a sporurilor, indemnizațiilor/primelor, compensației pentru chirie și a elementelor salariale, în funcție de cuantumul actual al salariilor prevăzute în Legea-cadru 153/2017;

  • acordarea unui ,,spor de cazarmă/unitate” pentru personalul contractual, categorie profesională desconsiderată din punct de vedere salarial, precum și încadrarea în grupe de muncă adecvate riscurilor și complexității activității lor (există, încă, 11 ordonatori de credite în MAI, care nu acordă ,,condiții deosebite” acestor colegi – personal contractual);

  • plata normei de hrană (pentru cadrele în activitate/personalul contractual), prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor produselor de consum/utilităților și la datele statistice furnizate oficial de către INS, privind costul ,,coșului zilnic”;

  • majorarea, la procentul maxim prevăzut în Legea-cadru 153/2017, a sporului de suprasolicitare neuropsihică acordat în prezent beneficiarilor din MAI, prin raportare la volumul, complexitatea și riscurile profesionale ale muncii de poliție și la incompatibilitățile sau la interdicțiile polițiștilor judiciariști, care sunt asimilați din acest punct de vedere cu magistrații;

  • un nou Statut al polițistului, inclusiv un Ghid al carierei, dată fiind perimarea parțială a actualei legi, în vigoare de peste 24 de ani, răstimp în care am devenit stat membru UE și NATO; alte probleme care țin de competența unei organizații sindicale reprezentative la nivel MAI;

  • referitor la cei aflați în pragul pensiei: după cum am precizat, avem aprox.13.000 de colegi din MAI, ce îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care se adăugă alte câteva mii din celelalte structuri ale SAOPSN, care se pot pensiona oricând; dacă impredictibilitatea legislativă în salarizare și în pensionare se va perpetua, aceasta poate fi un factor de colapsare a dinamicii de personal în acest sistem vital, de nedorit în condițiile actuale, impredictibile și fără precedent!”, spun sindicaliștii FSNPPC.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Mediafax Foto

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe