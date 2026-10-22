Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Salarizarea și majorarea unor sporuri, printre revendicări

Sindicaliștii din Poliție cer o ședință de urgență cu Guvernul Niculescu și Ministerul Afacerilor Interne. Reprezentanții angajaților din familia ocupațională AOPSN au trimis, pe 21 octombrie, adrese oficiale premierului Luca Niculescu și ministrului de Interne, Marian Neacșu. Aceștia solicită discuții pentru adoptarea unor măsuri legislative și fiscal-bugetare în beneficiul angajaților, personalului contractual și pensionarilor militari. Salarizarea și majorarea unor sporuri se află printre revendicări.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC), care are aproximativ 40.000 de membri, afirmă că este singura federație sindicală reprezentativă în sectorul „Ordine publică și apărare națională”. Sindicaliștii reclamă nemulțumiri legate de drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor, personalului contractual și pensionarilor militari. Sindicaliștii solicită o întâlnire de urgență cu premierul și ministrul de Interne, invocând și tensiunile geopolitice și militare de la granița României și din Orientul Mijlociu.

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Sindicaliștii susțin că revendicările lor contribuie la consolidarea sistemului de apărare și ordine publică. Aceștia reclamă lipsa actualizării pensiilor militare în ultimii 2 ani și cer măsuri pentru păstrarea personalului experimentat în sistem. Sindicaliștii susțin că este nevoie de „predictibilitate în salarizare, carieră și pensionare”.

Care sunt revendicările

FSNPPC reclamă salariile mici și neaplicarea la timp a Legii salarizării. Potrivit federației, problemele îngreunează păstrarea angajaților cu experiență și atragerea tinerilor, în condițiile unui deficit de personal de circa 20%. Totodată, sindicaliștii reclamă acordarea unor drepturi financiare diminuate de mai mulți ani, calculate prin raportare la salarii care nu respectă prevederile Legii 153/2017 și nivelul salariului minim brut.

Sindicaliștii cer actualizarea sporurilor, indemnizațiilor, primelor și compensației pentru chirie, în funcție de salariile prevăzute de Legea 153/2017. Ei solicită și un „spor de cazarmă / unitate” pentru personalul contractual, precum și încadrarea acestuia în grupe de muncă adaptate riscurilor profesionale.

Aceștia cer actualizarea normei de hrană în funcție de prețurile de consum și costul zilnic al vieții. Ei solicită și majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică la nivelul maxim prevăzut de Legea 153/2017. Totodată, ei cer un nou „Statut al polițistului” și un „Ghid al carierei”, adaptate schimbărilor din ultimii 24 de ani. Ei avertizează că aproximativ 13.000 de angajați ai M.A.I. îndeplinesc deja condițiile de pensionare, iar lipsa predictibilității salariale și legislative ar putea agrava deficitul de personal.

„Considerațiile solicitării noastre privesc:

salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării, la termenele prevăzute, a Legii-cadru nr. 153/2017 – Anexele VI și VIII, referitoare la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională; drept urmare, retenția personalului experimentat, respectiv atragerea în sistem a tinerilor, sunt deficitare, fapt care afectează dinamica de pesonal și capacitatea operațională (deficit de circa 20%);

acordarea, de mai mulți ani, a unor drepturi financiare diminuate, prin raportarea acestora la un cuantum al salariului de funcție/de bază necorelat cu Legea 153/2017 și cu salariul minim brut pe economie;

actualizarea, la prima rectificare bugetară, a sporurilor, indemnizațiilor/primelor, compensației pentru chirie și a elementelor salariale, în funcție de cuantumul actual al salariilor prevăzute în Legea-cadru 153/2017;

acordarea unui ,,spor de cazarmă/unitate” pentru personalul contractual, categorie profesională desconsiderată din punct de vedere salarial, precum și încadrarea în grupe de muncă adecvate riscurilor și complexității activității lor (există, încă, 11 ordonatori de credite în MAI, care nu acordă ,,condiții deosebite” acestor colegi – personal contractual);

plata normei de hrană (pentru cadrele în activitate/personalul contractual), prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor produselor de consum/utilităților și la datele statistice furnizate oficial de către INS, privind costul ,,coșului zilnic”;

majorarea, la procentul maxim prevăzut în Legea-cadru 153/2017, a sporului de suprasolicitare neuropsihică acordat în prezent beneficiarilor din MAI, prin raportare la volumul, complexitatea și riscurile profesionale ale muncii de poliție și la incompatibilitățile sau la interdicțiile polițiștilor judiciariști, care sunt asimilați din acest punct de vedere cu magistrații;

un nou Statut al polițistului, inclusiv un Ghid al carierei, dată fiind perimarea parțială a actualei legi, în vigoare de peste 24 de ani, răstimp în care am devenit stat membru UE și NATO; alte probleme care țin de competența unei organizații sindicale reprezentative la nivel MAI;

referitor la cei aflați în pragul pensiei: după cum am precizat, avem aprox.13.000 de colegi din MAI, ce îndeplinesc deja condițiile de pensionare, la care se adăugă alte câteva mii din celelalte structuri ale SAOPSN, care se pot pensiona oricând; dacă impredictibilitatea legislativă în salarizare și în pensionare se va perpetua, aceasta poate fi un factor de colapsare a dinamicii de personal în acest sistem vital, de nedorit în condițiile actuale, impredictibile și fără precedent!”, spun sindicaliștii FSNPPC.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Mediafax Foto