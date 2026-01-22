Un fost prim-ministru aruncă bomba: Guvernul trebuie să concedieze 170.000 de oameni, dacă vrea să scadă cheltuielile cu salariile cu 10%, fără tăieri

Fostul premier, Florin Cîțu, susține că reducerea cheltuielilor statului cu salariile nu se poate face fără concedieri masive. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta afirmă că Guvernul ar trebui să dea afară aproximativ 170.000 de angajați din sectorul public în anul 2026.

Potrivit lui Cîțu, aceasta ar fi singura soluție prin care cheltuielile de personal ar putea scădea permanent cu 10%, fără ca salariile angajaților rămași în sistem să fie tăiate.

„Guvernul ar trebui să concedieze aproximativ 170.000 de oameni în 2026 dacă vrea să reducă permanent cheltuielile de personal cu 10% și, în același timp, să nu taie salarii,” a scris acesta.

