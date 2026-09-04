Luni, 7 septembrie 2026, începe noul an școlar. Școlile vor fi din nou verificate încă de la începutul anului școlar, după ce inspectoratele au găsit cazuri în care unii dintre profesori sau elevi au lipsit de la activitățile școlare. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării demarează controale în unitățile de învățământ.

Ministrul demis al Educației, Mihai Dimian, spune că verificările privind prezența profesorilor la clasă vor continua. Inspectoratele trebuie să intervină și în urma sesizărilor primite. El a mai menționat faptul că a trimis misiuni de audit în mai multe județe din România.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am trimis misiuni de audit în diverse județe și am avut misiuni reciproce de audit între județe pe alte teme, lucru care s-a întâmplat în acest an. În continuare este o prioritate pentru noi ca aceste lucruri să nu se întâmple”, a spus el.

Ce se întâmplă cu profesorii care chiulesc de la ore, în noul an școlar

Ministrul demis al Educației spune că directorii de școli trebuie să verifice mai atent activitatea profesorilor. Modificarea obligațiilor de predare le-ar permite să aloce mai mult timp managementului și monitorizării.

„Inspectorii și directorii au primit excepții de la anumite obligații de predare, dar mai mult timp înseamnă și mai multă monitorizare”, a afirmat Mihai Dimian, ministrul demis al Educației.

Ministrul Mihai Dimian susține că prezența profesorilor la ore trebuie verificată permanent, nu doar la începutul anului. Directorii și inspectorii trebuie să intervină în cazul abaterilor, iar Ministerul Educației și Cercetării poate trimite Corpul de Control sau misiuni de audit. În condițiile unor astfel de cazuri sunt aplicate măsuri disciplinare.

„Dacă numărul de ore a scăzut semnificativ în acest an, comparativ cu anul precedent, atunci ne așteptăm ca directorii să se implice mult mai mult în monitorizarea exact a acestor tipuri de acțiuni care nu fac sub nicio formă bine învățământului… Inspectorii sunt sesizați în legătură cu astfel de cazuri, le analizează și iau măsuri disciplinare asupra profesorului respectiv. Iar ultimul nivel, dacă se ajunge și la minister, și am fost informat și la minister în legătură cu astfel de cazuri, am trimis Corpul de Control sau, dacă e altă temă, misiunea de audit în școala respectivă”, a conchis el, potrivit Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock, Mediafax Foto