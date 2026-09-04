Un tribunal din Filipine a emis vineri un mandat de arestare pe numele vicepreședintei Sara Duterte, acuzată că a amenințat public că va ordona asasinarea președintelui Ferdinand Marcos Jr., a soției acestuia și a unui alt oficial important. Duterte a fost deja pusă sub acuzare de Camera Reprezentanților, potrivit AP.

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Sara Duterte, vizată de un mandat de arestare

Un tribunal din Filipine a ordonat vineri arestarea vicepreședintei Sara Duterte, în urma acuzațiilor potrivit cărora aceasta ar fi amenințat public că va dispune asasinarea președintelui Ferdinand Marcos Jr. și a altor două persoane.

Duterte a fost deja pusă sub acuzare de Camera Reprezentanților în luna mai, în legătură cu aceleași amenințări, dar și cu presupuse nereguli financiare.

Cazul face parte dintr-o confruntare politică de amploare între vicepreședintă și președintele Ferdinand Marcos Jr. O condamnare ar putea compromite planurile lui Duterte de a candida la alegerile prezidențiale din 2028, când se încheie mandatul de șase ani al lui Marcos.

Avocatul vicepreședintei: „Nu are intenția de a se sustrage legii”

Sara Duterte a negat acuzațiile. Avocatul acesteia, Paul Lawrence Lim, a sugerat că vicepreședinta va plăti o cauțiune pentru a evita detenția în timp ce cazul este judecat de Tribunalul Regional din Quezon City.

„Ea nu are intenția de a se sustrage legii și va continua să își exercite toate căile legale de atac”, a declarat Paul Lawrence Lim într-un comunicat, fără să ofere alte detalii, relatează AP.

Acuzațiile au legătură cu o amenințare făcută de Sara Duterte în timpul unei conferințe de presă online, în 2024. Vicepreședinta a spus atunci că, dacă ea ar fi ucisă, un asasin ar trebui să îi omoare pe Ferdinand Marcos Jr., pe soția președintelui și pe Martin Romualdez, care era la acea vreme președintele Camerei Reprezentanților.

Duterte a avertizat ulterior că declarațiile sale nu erau o glumă. Mai târziu, vicepreședinta a susținut că nu îl amenința pe Marcos, ci își exprima îngrijorarea pentru propria siguranță. Declarațiile sale au declanșat o anchetă penală și au generat preocupări la nivelul securității naționale.

Alianța dintre Marcos și Duterte s-a destrămat rapid

Ferdinand Marcos Jr. și Sara Duterte au candidat împreună la alegerile din 2022, într-o alianță electorală care combina influența a două dintre cele mai puternice dinastii politice din Filipine. Alianța s-a destrămat însă rapid după preluarea puterii.

Sara Duterte este fiica fostului președinte Rodrigo Duterte, care i-a succedat lui Marcos la conducerea țării. Rodrigo Duterte a fost arestat anul trecut la ordinul Curții Penale Internaționale și este deținut la Haga, unde urmează să fie judecat începând cu 30 noiembrie pentru presupuse crime împotriva umanității.

Acuzațiile sunt legate de campania brutală antidrog desfășurată în timpul mandatului său, în urma căreia au murit mii de persoane, majoritatea suspecți săraci.

Rodrigo Duterte a negat că ar fi autorizat execuții extrajudiciare, deși în perioada în care s-a aflat la putere a amenințat în repetate rânduri suspecții cu moartea.

Vicepreședinta a fost pusă sub acuzare în luna mai

În luna mai, Camera Reprezentanților, dominată de aliații lui Marcos, a votat cu o majoritate covârșitoare punerea sub acuzare a vicepreședintei.

Printre acuzații se numără existența unor averi nejustificate, folosirea abuzivă a unor fonduri de stat clasificate drept confidențiale și amenințările la adresa lui Ferdinand Marcos Jr., a soției acestuia și a lui Martin Romualdez.

Senatul Filipinelor, care funcționează în acest caz ca instanță pentru procedura de destituire, a început în luna iulie procesul televizat al vicepreședintei.

Dacă va fi găsită vinovată, Sara Duterte ar putea fi descalificată definitiv din ocuparea unei funcții publice și nu ar mai putea candida la președinția Filipinelor în 2028.

Marcos se apropie de SUA, Duterte a cultivat relațiile cu China și Rusia

Conflictul dintre Ferdinand Marcos Jr. și familia Duterte are și o dimensiune geopolitică. Marcos a extins cooperarea militară și de apărare cu Statele Unite, aliatul Filipinelor printr-un tratat, în timp ce administrația sa a adoptat o poziție mai fermă față de acțiunile tot mai agresive ale Chinei în Marea Chinei de Sud, o regiune disputată.

În schimb, Rodrigo Duterte a cultivat relații apropiate cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul rus Vladimir Putin și a amenințat în timpul mandatului său că va rupe legăturile cu Washingtonul.

Sara Duterte a fost criticată pentru că nu a condamnat acțiunile Chinei împotriva forțelor filipineze și a pescarilor filipinezi din apele disputate, inclusiv incidente în care au fost folosite tunuri cu apă de mare putere.