Prima pagină » Actualitate » Un inginer explică de ce ATR-urile cu elice pe care le folosește și TAROM sunt cele mai rentabile avioane regionale și spulberă mitul „unor aeronave cu pistoane din anii ’50, cu elice”

Un inginer explică de ce ATR-urile cu elice pe care le folosește și TAROM sunt cele mai rentabile avioane regionale și spulberă mitul „unor aeronave cu pistoane din anii ’50, cu elice”

Un inginer explică de ce ATR-urile cu elice pe care le folosește și TAROM sunt cele mai rentabile avioane regionale și spulberă mitul „unor aeronave cu pistoane din anii ’50, cu elice”
Galerie Foto 21
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inginerul Vlad Micșunescu explică, într-o intervenție pe pagina sa de Facebook, de ce aparatele ATR cu elice — folosite și de TAROM — sunt cele mai rentabile aeronave regionale. Acesta încearcă să spulbere mitul „unor aeronave cu pistoane din anii 1950, cu elice”.

Vlad Micșunescu scrie că oamenii critică mereu anumite lucruri pe care nu le înțeleg.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tehnicianul dezbate subiectul transmisiilor CVT, „cutii de viteze neînțelese”, deși sunt mecanisme foarte interesante.

„Au abilitatea de a ține motorul într-un palier optim de sarcină în permanență, ceea ce o transmisie convențională nu poate să facă”, explică Micșunescu.

„De aceea, efectul CVT este folosit la multe vehicule prin cu totul altă mecanică, precum ar fi locomotivele diesel-electrice, mașinile hibride și mai toate utilajele agricole, toate folosind un motor termic și 2 motoare electrice sau 2 pompe hidrostatice.

În opinia mea, unul dintre cele mai interesante sisteme cu efect tip CVT se află într-un loc neașteptat și anume pe un avion, este vorba de motorul Pratt & Whitney PW127M care echipează avioanele ATR 72 folosite de TAROM, un avion foarte subestimat și neînțeles doar pentru că lumea vede acele elice, fără să observe că sunt niște elice foarte complexe din carbon-kevlar, încălzite electric, cu pas variabil hidrostatic, la care o pală costă 10.000 de euro.

În urma unor discuții cu un amic care a zburat pe MiG-21 LanceR peste 10 ani și acum este la manșa acestui ATR, s-a născut ideea de a prezenta partea tehnică a acestui avion și a filma din cabină manevrele de zbor”, completează acesta.

„Avion cu pistoane din anii ’50”

Micșunescu spune că mulți au impresia că ATR-ul este vreun avion mult depășit de vremurile moderne, deși lucrurile stau altfel.

„Cred că mulți care lucrează în aviație au observat că lumea are impresia că ATR-ul este vreun avion cu pistoane din anii ’50 doar pentru că are elice și, împreună cu ei, ne-am gândit să schimbăm această idee preconcepută despre cel mai rentabil avion de rute regionale, născut în urma unui parteneriat dintre italienii de la Leonardo și francezii de la Airbus în 1981.

Acest avion consumă în jur de 10 litri per pasager pe oră de zbor, are scară proprie, mentenanță facilă și, astfel, timpii de repaus între zboruri sunt foarte scurți.

Mi-a plăcut cel mai mult să explic partea de motor, care conține principiul de supraalimentare biturbo, dar are integrată și o turbină similară unui convertizor de cuplu, precum și sistemul de pas variabil ce obține efectul de CVT, astfel avionul accelerează mai mult din unghiul de atac al palelor decât din turația elicei”, încheie Micșunescu.

Inginerul critică „nivelul din comentariile” la postarea sa

Vlad Micșunescu afirmă că „este ireal de jos nivelul pe care îl văd în zona de comentarii”.

„Oamenii ăștia care se dau tehnicieni și nu înțeleg niște concepte de bază.

Exact cum o transmisie CVT și una e-CVT nu au nimic mecanic în comun pe partea de componente interne, dar obțin același efect de variație continuă, la fel este și sistemul de la motorul acestui avion.

Prin faptul că propulsia dată de motor este obținută prin 2 parametri independenți, și anume viteza de rotație a axului și pasul palelor elicei, se obține un efect de CVT unde poți avea aceeași propulsie în 2 situații diferite, și anume turație mare și pas mic versus turație mică și pas mare, exact ca la o transmisie de tip CVT.

Este EFECT DE CVT, nu transmisie CVT.

Dacă marii experți lucrează în domeniu, dar nu au avut măcar curiozitatea să se joace cu un elicopter RC cu 2 canale radio pentru rotor, care controlează viteza și pasul, nu au cum să înțeleagă niște concepte simple.

Ăștia sunt cei care zic că e-CVT are curea și fulii”.

Sursa foto: Facebook / Vlad Micșunescu

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
15:15
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
DOCUMENT Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
15:03
Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
FLASH NEWS Nicuşor Dan vrea proiecte clare prin care ideile tinerilor şcoliţi peste hotare să fie puse în practică în România
14:58
Nicuşor Dan vrea proiecte clare prin care ideile tinerilor şcoliţi peste hotare să fie puse în practică în România
REACȚIE Un important lider liberal spune că Bolojan încearcă să-i dezbine pe aleşii locali după ce aceştia i-au obţinut funcţia de şef al guvernului
14:06
Un important lider liberal spune că Bolojan încearcă să-i dezbine pe aleşii locali după ce aceştia i-au obţinut funcţia de şef al guvernului
REACȚIE Răzvan Dumitrescu analizează „coincidențele” schimbărilor geopolitice actuale. Când crede jurnalistul că România va primi un „răspuns” la incidentele de securitate tot mai frecvente
13:59
Răzvan Dumitrescu analizează „coincidențele” schimbărilor geopolitice actuale. Când crede jurnalistul că România va primi un „răspuns” la incidentele de securitate tot mai frecvente
FLASH NEWS Ministrul Florin Manole spune care sunt condiţiile pentru creşterea salariilor bugetarilor, în 2027
13:06
Ministrul Florin Manole spune care sunt condiţiile pentru creşterea salariilor bugetarilor, în 2027
Mediafax
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul lui Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
Digi24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Cranii vechi de 5.000 de ani dezvăluie un secret tulburător al primilor regi ai Egiptului
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
AGRICULTURĂ Mihai din Cugir a construit o grădină verticală pe peretele casei. Ce a descoperit la scurt timp după experiment: „Am mai multe teorii”
15:14
Mihai din Cugir a construit o grădină verticală pe peretele casei. Ce a descoperit la scurt timp după experiment: „Am mai multe teorii”
VIDEO Milioane de telespectatori urmăresc în direct o emisiune finlandeză ce difuzează non-stop imagini cu cățeluși
14:38
Milioane de telespectatori urmăresc în direct o emisiune finlandeză ce difuzează non-stop imagini cu cățeluși
LIVE 🚨 O jumătate din Europa iese în stradă sâmbătă. Grecia, Belgia, Albania, Portugalia și Spania au organizat proteste. În Franța au început deja violențele, iar în Italia Meloni a scos Armata pe străzi
14:36
🚨 O jumătate din Europa iese în stradă sâmbătă. Grecia, Belgia, Albania, Portugalia și Spania au organizat proteste. În Franța au început deja violențele, iar în Italia Meloni a scos Armata pe străzi
GALERIE FOTO Cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare se află în Focșani și are o suprafață de 12 m pătrați. Cum arată și cât cere proprietarul pe casa cât o rulotă
14:12
Cea mai ieftină garsonieră scoasă la vânzare se află în Focșani și are o suprafață de 12 m pătrați. Cum arată și cât cere proprietarul pe casa cât o rulotă
CONTROVERSĂ Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a opri războiul pe actuala linie a frontului: „Rusia controlează 19,3% din teritoriul Ucrainei. Ei nu controlează 25%”
14:08
Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a opri războiul pe actuala linie a frontului: „Rusia controlează 19,3% din teritoriul Ucrainei. Ei nu controlează 25%”
SĂNĂTATE „Carnea” din cartof, tot mai aproape de realitate. Ce au descoperit cercetătorii în alimentație
13:53
„Carnea” din cartof, tot mai aproape de realitate. Ce au descoperit cercetătorii în alimentație

Cele mai noi

Trimite acest link pe